Песков рассказал о сбывающихся пророчествах Путина о судьбе ЕС

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Алиса Старжевская
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По словам пресс-секретаря президента, российский лидер никого не пытается напугать, а просто описывает перспективы.

Песков рассказал о сбывающихся пророчествах Путина о судьбе ЕС

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Президент России Владимир Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями, которые в конечном итоге сбывались, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва Кремль. Путин».

В частности, это касается предупреждений в адрес стран Евросоюза о грядущем энергетическом кризисе.

По словам Пескова, заявления российского лидера не были сделаны с целью кого-либо напугать, а просто описывали реальные перспективы.

«Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит», — отметил Песков.

Так, ранее президент России высказался о дальнейших перспективах на энергетическом рынке Европы. В ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин отметил, что некоторые партнеры России пытаются прикрывать свои собственные ошибки, которые в итоге и спровоцировали кризис в энергетической сфере в странах ЕС.

Рекордное подорожание голубого топлива вызвало настоящую панику в странах ЕС. После заявления Владимира Путина о готовности помочь стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке Европы, цены на газ снизились в два раза.

Сообщалось, что до конца года Россия планирует нарастить поставки голубого топлива в Европу до десяти миллиардов кубометров. Ожидается, что такие меры позволят значительно снизит дефицит на рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Европа в «газовом вопросе» загнала себя в ловушку.

 

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