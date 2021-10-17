Пугачева обратилась к Пересильд после ее возвращения с МКС: «С возвращением!»

Певица Алла Пугачева поздравила актрису Юлию Пересильд с возвращением на Землю. На своей странице в Instagram она обратилась к артистке, которая побывала в космосе.

«Ура!!! С возвращением!!!» — обрадовалась Примадонна, опубликовав фото актрисы в космическом скафандре.

Instagram @alla_orfey

Подписчики певицы также в восторге от события. Они удивлены, что артистка смогла без проблем перенести такой полет.

«Какая она смелая!!! Молодец!»;

«Юля, умница»;

«Действительно ура!!! Попереживали всей страной!» — отметили в комментариях.

Юлия Пересильд вместе со съемочной группой в составе «киноэкипажа» побывала на МКС, чтобы снять часть фильма «Вызов». В космосе она провела 12 дней. Как писал 5-tv.ru ранее, утром 17 октября, спускаемый аппарат корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с актрисой и режиссером Климом Шипенко, а также космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в степи Казахстана.