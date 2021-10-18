Экс-жена Прохора Шаляпина выходит замуж за миллионера

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Егор Измалкин
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Лариса Копенкина уже получила в подарок кольцо за три миллиона рублей.

Экс-жена Прохора Шаляпина выходит замуж за миллионера

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умерла жена Прохора Шаляпина

Бывшая жена певца Прохора Шаляпина 66-летняя Лариса Копенкина снова выходит замуж. Свадьба с предпринимателем Василием Райским назначена на 23 октября, пишет KP.RU.

Пара решила устроить торжество только для самых близких. Его организацией займется продюсер Диана Бичарова. Невеста будет в нежном кремовом платье с ажурными рукавами и пышной юбкой, которое обошлось в 158 тысяч рублей. Кольцо же, которое Ларисе преподнес жених, стоит три миллиона.

Недавнюю трагедию в семье Шаляпина — смерть его супруги Татьяны Дэвис — Копенкина приняла близко к сердцу. Она даже думала о переносе свадьбы.

«На семейном совете мы втроем решали, стоит ли сейчас проводить торжество, когда у Прохора такое горе. Все-таки он мне близкий человек, мы расстались мирно и до сих пор с удовольствием общаемся. Он знаком с моим Васей, я успела подружиться с его Таней», — рассказала изданию женщина.

Пара даже собиралась поехать к Прохору и Татьяне в гости в США. До последнего Копенкина и Райский верили, что Татьяна придет в себя после болезни.

Ранее 5-tv.ru писал о всех любимых женщинах и громких романах Прохора Шаляпина.

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