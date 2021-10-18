Гела Месхи признался в любви Екатерине Климовой

Актер Гела Месхи поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями с празднования дня рождения своей дочки Беллы — вечеринку в стиле мультфильма «Алладин» он для ребенка провел вместе с бывшей женой Екатериной Климовой.

«Люблю…» — лаконично подписал публикацию актер.

Но на фотографиях — не только Белла, которой исполнилось шесть лет. В кадр попали также сама Екатерина Климова и мамы бывших супругов.

Instagram @gela_mesxi

Именно то, что Месхи и Климовой не удалось сохранить свой брак, больше всего огорчает подписчиков актера, хотя на долю Беллы пришлось много комплиментов. Подметили поклонники и то, что признание в любви было, судя по всему, адресовано не только дочери.

«И Катю тоже любите. Очень жаль, что ваша семья распалась»;

«Жаль, что с Катей расстались. Очень гармонично смотритесь, и доча просто ангелочек», — грустят подписчики.

И грусть их оправдана — история отношений двух актеров невероятно романтична. После съемок в телесериале «Волчье солнце» Месхи влюбился в Климову и не остановился ни перед чем, чтобы ее добиться — и добился, вопреки мнению окружающих. Не остановили его ни слухи, ни дети от других мужчин, ни даже восемь лет разницы в возрасте.

К сожалению, история развода пары, напротив, достаточно обычна для творческих людей — когда карьера Месхи пошла в гору, ему перестало хватать времени на семью. И несмотря на отчаянные попытки любимца публики компенсировать частые отлучки и несовпадение графиков, в 2019-м супруги расстались.

Однако у них получилось главное — сохранить теплые отношения ради счастья дочери. Получается это не у всех — ранее 5-tv.ru рассказывал об очередном витке судебного процесса между Полиной Гагариной и ее бывшим мужем Дмитрием Исхаковым. Основным конфликтным вопросом до сих пор остается борьба за дочку — защищать интересы Гагариной вызвался адвокат Пелагеи.