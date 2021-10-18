Любомская отреагировала на уголовное дело, возбужденное из-за фото писающей Волочковой

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 399

Экс-солистка группы «Стрелки» оказалась первой подозреваемой в рамках дела о «Нарушении неприкосновенности частной жизни». Балерина не скрывает радости.

Любомская отреагировала на уголовное дело, возбужденное из-за фото писающей Волочковой

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Экс-солистка группы «Стрелки» Катерина Любомская отреагировала на новости о возбуждении в ее отношении уголовного дела из-за попадания в интернет фото со справляющей малую нужду балериной Анастасией Волочковой. Эксклюзивный комментарий певица дала 5-tv.ru.

«Судя по всему, Анастасия узнала об этом быстрее, чем я. Мне ничего об этом неизвестно. Пока не знаю (что буду предпринимать — Прим. ред.), как минимум я должна об этом (возбуждении уголовного дела — Прим. ред.) узнать», — сказала Любомская.

Экс-солистка группы «Стрелки» не стала уточнять, связывалась ли с ней балерина или ее представители, чтобы урегулировать конфликт. При этом певица подчеркнула, что не стала бы ни о чем договариваться, так как не понимает, почему Волочкова винит ее в распространении злополучного фото.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ранее Анастасия Волочкова объявила, что уголовное дело в отношении Катерины Любомской возбудили по статье 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни». При этом балерина не скрывала жалости.

«Благодарю Прокуратуру Москвы и Московской области, а также Следственный Комитет Красногорского района за оперативность и проведенное расследование, а также за выявление преступных действий и вторжение в мою личную жизнь. Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами! Пусть другим будет неповадно заниматься вот такой фигней», — написала она в соцсетях.

Фотография справляющей малую нужду Волочковой распространилась по сети в конце августа. Изначально балерина подозревала в сливе снимка жителей подмосковного поселка, в котором проживает, но затем заявила, что это сделала Любомская.

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