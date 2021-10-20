Названы главные плюсы и минусы каждого знака зодиака
Каждый из нас родился под определенным созвездием, поэтому нужно знать какие сильные и слабые стороны есть у каждого знака.
Фото: depositphotos / SergeyNivens
Чтобы наладить или заметно улучшить свою жизнь, все психологи советуют узнать себя, свои сильные и слабые стороны. Астрологи уверены, что ключевые черты личности обусловлены не только генетикой и воспитанием, но еще и принадлежностью к конкретному знаку зодиака. Какие главные плюсы и минусы есть у разных представителей зодиакального круга, расскажет 5-tv.ru.
Овен
Плюсы:
Они всегда позитивны и любят заражать своим настроем окружающих. Овны не боятся брать то, что принадлежит им по праву.
Минусы:
Овны часто не доводят дела до конца. Вспыльчивость и эмоциональность может сыграть с ними злую шутку при общении с людьми — могут обидеть своего собеседника.
Телец
Плюсы:
Трудолюбие и настойчивость Тельцов всегда приводит к планируемой цели. Чувство юмора — источник большого количества друзей у представителей этого знака зодиака. С ними можно завести крепкие и надежные семейные узы.
Минусы:
Тельцы очень упрямы. Настолько, что не признают свои ошибки, игнорируют проблемы. Материалистичны.
Близнецы
Плюсы:
У Близнецов креативный и гибкий ум. Решение новых задач дается им легко, даже если они сталкиваются с чем-то новым и неизведанным.
Минусы:
Переменчивый характер — главная отрицательная черта. Именно благодаря ей Близнецы так зависимы от мнения окружающих. Они не любят винить во всех своих проблемах других людей.
Рак
Плюсы:
Самый ранимый из всех знаков зодиака, но при этом самый чувственный, что помогает понимать эмоции других людей. С Раками складываются прекрасные отношения.
Минусы:
Очень нерешительны, да и их чувственность с ранимостью не играют на руку. Они чересчур близко все принимают к сердцу.
Лев
Плюсы:
Лев — лидер. И этим все сказано. Как и любой хороший лидер, они дружелюбны и заботятся о других людях.
Минусы:
Благодаря своим лидерским качествам, они не слушают своих собеседников. Львы любят находиться в центре внимания.
Дева
Плюсы:
Девы — приверженцы целеполагания. Они любят последовательно выполнять задачи. Девы стремятся жить в гармонии с миром и с собой.
Минусы:
Любовь к порядку Дев переходит самые мыслимые и немыслимые пределы, становясь токсичной педантичностью. Также их нередко полностью поглощает карьера.
Весы
Плюсы:
Весы очень дальновидны. Их способность предугадывать чужие поступки очень часто выручает.
Минусы:
Довериться кому-то и открыться для Весов — непосильная задача. Они привыкли скрывать свои настоящие чувства и намерения.
Скорпион
Плюсы:
Скорпионы ответственны и целеустремленны. Они имеют собственное мнение и не стесняются его отстаивать. При этом они всегда признают свои ошибки.
Минусы:
Скорпионы безжалостны к тем, кто им не по нраву. Они контролируют свою и чужие жизни. Этот знак может отказаться от всего ради достижения цели.
Стрелец
Плюсы:
Стрельцы — авантюристы. Они не привязываются ни к чему и ни к кому.
Минусы:
Стрельцы часто переоценивают свои возможности. Свобода для них — высший приоритет, поэтому они не связывают себя обязательствами.
Козерог
Плюсы:
Козероги честные, верные и простые люди. Всегда достигают успеха в своих начинаниях.
Минусы:
Если что-то вдруг идет не по плану, то Козероги могут выйти из себя. Они не любят покидать зону комфорта и их часто обвиняют в «холодности».
Водолей
Плюсы:
Водолеи –всеобщие любимчики, и у них много друзей и приятелей. В душе Водолеи всегда сохраняют детскую непосредственность. Возможно, в этом и есть их секрет!
Минусы:
Необязательны. Боятся ограничения своей свободы, особенно браком. У Водолеев чересчур завышены ожидания от жизни, поэтому им трудно найти свое призвание.
Рыбы
Плюсы:
Наделены состраданием к ближним своим — искренне переживают и заботятся о них. Обладают поразительным чувством юмора.
Минусы:
Рыбы очень эмоциональны, обидчивы и ранимы — любят раздувать из мухи слона. Часто летают в облаках, поэтому их легко ввести в заблуждение.
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