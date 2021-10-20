Поражения мозга и дыхательных путей: роллы и суши оказались смертельно опасны

По словам врача, блюда из сырой рыбы могут непоправимо навредить организму.

Рыба может быть опасна при употреблении ее в сыром виде. Это чревато многими тяжкими осложнениями для организма. Врач-терапевт Екатерина Заика рассказала 5-tv.ru, как избежать смертельных болезней любителям суши.

Блюда из сырой рыбы могут нанести вред при неправильном хранении, а также при нарушении норм сортировки. В таком случае в ней могут завестись ленточные черви и гельминты (глисты).

«Они могут поражать головной мозг, нарушать центры, в которых проявляют свою жизнедеятельность, двигательные функции, дыхательные», — пояснила эксперт.

По ее словам, также стоит избегать приема в пищу сырого мяса — это еще более благоприятная среда для паразитов.

«Мы все едим суши и роллы. Нужно делать это в проверенных местах, где полностью соблюдаются санитарные правила, все правила хранения, транспортировки к столу конечного потребителя», — пояснила Заика.

Опасно также есть самостоятельно выловленную вяленую рыбу. В ней тоже могут завестись черви. Бывает так, что страдает от отравления кто-то один из членов семьи, даже если ели рыбу все. Это происходит от того, что паразиты заражают только одну часть тушки. В таком случае надо провериться у доктора даже тем, кто не почувствовал ухудшений, заключила терапевт.

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