Разводы, новые романы и избежание смерти: ТОП сбывшихся пророчеств о звездах

На судьбы российских знаменитостей выпадают многие трудности: разводы, болезни, измены. Все это становится основой для слухов. Однако ясность периодически вносят предсказатели и тарологи. 5-tv.ru публикует топ сбывшихся пророчеств об отечественных звездах.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Актеры развелись после почти десяти лет брака летом 2020 года. Многие считали, что Прилучный и Муцениеце воссоединятся, ведь они были одной из самых ярких пар на российском телевидении. Кроме того, у бывших супругов двое детей — сын Тимофей и Дочь Мия. Однако таролог Марианна Абравитова разочаровала поклонников.

«Воссоединение в будущем Агаты и Павла я не вижу. Хотя там действительно бродят разные чувства, в том числе и идея снова сойтись. Тем не менее, подобное им не удастся сделать — дважды в одну воду не войдут», — заявила она.

С момента расставания Прилучного и Муцениеце прошло больше года, однако намека восстановление брака нет. Оба строят свою личную жизнь параллельно.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Джиган и Оксана Самойлова

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова, у которых четверо детей, пережили много трудностей в семейной жизни. Их отношения не раз были на грани разрыва из-за измен музыканта и употребления наркотиков. Многие считали, что пара разойдется. Провидица Саона предрекла, вопреки домыслам, что семья сохранится.

«Люди будут до старости лет. У них будет благость, радость. У людей есть хорошая, полноценная семья, долгожданный ребенок. Она сможет вывести своего человека из блудства, так как ее муж попал в блудство. Его нужно обязательно лечить, чем она сейчас и занимается», — рассказала провидица.

Так и вышло: последние несколько месяцев Джиган ведет себя как примерный семьянин, забыв про измены и запрещенные вещества.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Гарик Харламов

О решении расстаться резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили летом 2020 года. Их развод тянулся несколько месяцев. По решению суда дочь Настя осталась жить с мамой. Многие после этого приписывали новые романы Харламову.

«Гарик скоро проявит романтический интерес к новой девушке, но не будет гоняться за скорым браком. Гарику нужна муза, а не спутница жизни», — предсказала таролог и магистр вепсской магии Лиянна.

Действительно, комик очень скоро нашел новую пассию — актрису Екатерину Ковальчук. Уже год их постоянно видят в компании друг друга на отдыхе и светских мероприятиях. При этом многие считают, что Харламов выбрал именно эту артистку из-за схожести с Асмус.

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица МакSим

В июне певица МакSим оказалась в больнице с поражением легких. Тогда медики решили ввести ее в состояние медикаментозной комы. В ней артистка провела два месяца, подключенной к аппарату ИВЛ. Состояние знаменитости то ухудшалось, то улучшалось. В июле астропсихолог, таролог Олеся Мезенцева заявила, что исполнительница обязательно выживет.

«МакSим нужна будет помощь, а дальше у нее идет повышение энергии, жизненного уровня. Это можно прогнозировать как улучшение здоровья», — предсказывала она.

В августе в состоянии знаменитости наметилась положительная динамика, ее отключили от поддерживающих аппаратов и вывели из комы. МакSим пришла в себя и сейчас успешно восстанавливается после болезни.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Как писал 5-tv.ru, ранее астролог предупредила об опасности последних дней октября.