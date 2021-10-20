Опасайтесь токсичных людей: астролог сообщила о начале очень напряженной недели

С 20 октября началась очень напряженная неделя — полнолуние уже отражается на состоянии жителей Земли, но в ближайшие дни оно войдет в напряженный аспект с Плутоном, и эта ядерная смесь натворит бед в жизни тех, кто не успеет подготовиться. Об этом читателей 5-tv.ru предупредила астролог Алена Никольская. Особенно следует опасаться агрессивных и токсичных людей.

«Плутон у нас будет в тау-квадрате, а потом до конца октября-месяца у нас будет очень активный Марс с тем же самым Плутоном в напряженном аспекте. Это значит, что люди какие-то токсичные, очень агрессивно настроенные сейчас будут активизироваться», — говорит эксперт.

Никольская отметила, что вероятность неадекватных и чересчур бурных реакций на события или высказывания крайне высока. Так что если в вашей жизни есть знакомые, которые напряжены не меньше Плутона в аспекте с Марсом, лучше с ними пока не связываться. Также осторожность нужно проявлять во всех областях, связанных с техникой и оружием.

«Марс отвечает за войну, и вообще это бог войны, поэтому все вопросы, которые будут связаны с военными какими-то перемещениями, активными военными действиями, а также людьми, связанными с опасными, взрывоопасными вещами — оружие, огонь, любые инструменты, любая какая-то механика, любые какие-то механизмы — сейчас это время повышенного внимания и опасности», — отметила астролог.

По словам Алены Никольской, до конца октября и в ноябре (19 числа ожидается еще одно эмоционально дестабилизирующее полнолуние) нужно держаться как можно дальше от раздражительных и недобрых личностей во избежание конфликтов и скандалов. Бывать в местах большого скопления людей в следующие два месяца также нежелательно.

Пробуждение разрушительной силы природы

Опасность исходит не только от людей, но и от естественных сил. Возможны извержения вулканов, тектонические и сейсмические активности. Из-за этого астролог порекомендовала не планировать на ближайшие два месяца дальние путешествия.

Также в ближайшее время нужно решить проблему старых обид и сожалений. Необходимо приложить все усилия, чтобы освободиться от груза тревог и огорчения. Для этого нужно выписать поименно всех своих обидчиков и тех, кого расстраивали вы. Посмотрите на имена из списка и попросите у этих людей прощения. Затем представьте, что и они вас простили, и сожгите листок.

«Огонь вас почистит. И сделайте, пожалуйста, эту технику, чтобы вам было полегче пережить это довольно-таки непростое полнолуние и сам октябрь-месяц. Если все сделаете правильно, все будет хорошо», — уверяет астролог.

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