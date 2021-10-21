Прямая трансляция выступления Владимира Путина в Валдайском форуме в Сочи

Президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в пленарном заседании Валдайского форума. 18-я конференция в этом году проходит в Сочи. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча будет проходить в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений.

Владимир Путин принимает участие в мероприятиях Валдайского форума с первого дня основания в 2004 году. Тогда он состоялся в Великом Новгороде на озере Валдай, что и легло в основу создания названия мероприятия.

Последние семь лет заседания клуба проходят в Сочи, кроме прошлого года. Из-за пандемии он проходил в Москве, а российский лидер участвовал по видео-конференц-связи.

Путин неоднократно заявлял о том, что при определении направлений развития страны учитывает мнение «валдайцев». Он всегда с большим интересом общается с членами клуба, и это общение, как правило, приобретает форму многочасовой дискуссии по самым актуальным вопросам мировой политики и экономики, а также по другим злободневным проблемам. А заявления Владимира Путина расходятся на цитаты и жарко обсуждаются на полосах мировых СМИ.