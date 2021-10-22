«Мы осиротели»: Яна Поплавская сообщила о смерти близкого человека

За один год актриса Яна Поплавская потеряла двух отцов.

В семье звезды советского кино вновь большое горе: за один год актриса Яна Поплавская потеряла сразу двух отцов. В мае не стало 86-летнего журналиста-международника Евгения Васильевича, но не прошло и полугода, как от болезни скончался отец супруга знаменитости, радиоведущего Евгения Яковлева. Актриса рассказала своим поклонникам, что родитель мужа был для нее практически как родной отец.

«Не стало папы, папы моего мужа. Дома мы всегда говорили „наш папа“. Светлый, добрый, невозможно теплый и какой-то очень родной человек. Мы с ним сразу полюбили друг друга, с первой минуты», — горько призналась Поплавская.

Instagram @the_yana_poplavskaya

Отец радиоведущего Евгения Яковлева был военным летчиком. По словам невестки, «папа Анатолий» был очень эрудированным человеком, любителем рассказывать увлекательные истории. 54-летняя Яна отметила, что свекор оказывал всяческое содействие в строительстве семейного гнездышка с ее 39-летним супругом.

«И руки золотые, помогал строить наш с Женей дом. Всегда боялся, что Женя может проспать свой утренний эфир в „Вестях“ и звонил ему в 5.40 утра, меня это всегда так трогало, до слез. Почему же так несправедливо устроена жизнь, хорошие люди, любимые, нужные уходят, а другие злобные, подлые, страшные своей чернотой люди живут? Я не могу слышать больше слова „ковид“ и „рак“. Мы осиротели», — написала в своем аккаунте Instagram убитая горем Поплавская.

Подписчики выразили соболезнования актрисе и ее семье.

«Светлые люди уходят. Обидно до слез», — поддержали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Поплавская пожаловалась на жизнь в загородном доме.