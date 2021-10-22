Алла Пугачева отказала в знакомстве князю: «Мне фамилия не позволяет»

Шансонье Михаил Звездинский, владевший ночным клубом в Москве, рассказал об интересном инциденте с Примадонной.

Шансонье Михаил Звездинский, владевший ночным клубом в Москве, рассказал в шоу Бориса Корчевникова, как Алла Пугачева отказала в знакомстве грузинскому князю.

Произошло это во время одного из визитов артистки к нему в заведение. Тогда-то поклонник и увидел знаменитую поп-диву. Он захотел с ней пообщаться.

«Показал упаковку. В ней 50 тысяч рублей. Он говорит: „Пусть Аллочка споет что-нибудь“. Я взял упаковку. Принес к ней», — рассказал шансонье.

Он передал, что высокопоставленный господин хочет поближе узнать королеву российской эстрады. Однако Примадонна была не из робкого десятка

«Передай ему, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет», — резко ответила артистка.

На протяжении карьеры юная Алла Пугачева не страдала от недостатка внимания. Наоборот, ее сердце хотели покорить многие мужчины, в том числе достаточно состоятельные. И только немногим удалось это сделать. Всего их было пятеро: артист Миколас Орбакас, от которого впоследствии родилась знаменитая дочка Кристина Орбакайте. Затем были режиссер Александр Стефановичем, с которым Примадонна пробыла четыре года; музыкальный продюсер Евгений Болдин — восемь лет; певец Филипп Киркоров — 11 лет; и действующий супруг, пародист Максим Галкин — с 2011 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Никас Сафронов отреагировал на слухи о пластических операциях Примадонны.