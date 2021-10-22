Экстрасенс рассказал, чем опасно посещение кладбища и как защитить себя

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 183

В местах захоронения покойных очень много негативной энергетики, поэтому стоит быть особенно внимательным, чтобы не привлечь беду в свою жизнь.

Фото, видео: depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Как бы это ни было прискорбно, но каждому человеку хоть раз в жизни приходится побывать на похоронах близкого человека, а затем навещать места захоронений.

Чтобы не принять на себя негативную энергетику последнего пристанища, стоит придерживаться ряда принципов, которые позволят избежать воздействия мистических сил. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы безопасно для себя посещать некрополь, 5-tv.ru рассказал экстрасенс, эксперт по эзотерике Андрей Харрис.

Одевайтесь правильно

  • Очень важно быть в закрытой одежде, в закрытой обуви. С открытой кожей человек лишен защитного слоя и может подцепить некратическую привязку, которая негативно скажется на вашей жизни в последующем.
  • Лучше всего выбрать темную однотонную одежду, желательно черного или серого цвета. Такая одежда формирует защитную оболочку и является дополнительной защитой.

«Если вы женщина и у вас длинные волосы, лучше их спрятать, потому что волосы открывают прямой доступ к нашей душе», — советует экстрасенс.

  • Не стоит идти впереди похоронной процессии, тем более перед гробом с покойным. В это время открыт портал — дорога в мир мертвых, если вы там пойдете, можете оказаться следующим.

Держите эмоции под контролем

  • Вопреки всем традициям, не стоит прикасаться к телу умершего, тем более его целовать. Подобным образом вы формируете очень прочную интимную связь и в дальнейшем привязка от мертвого человека к вам будет храниться очень долгое время. Вы можете ощущать отток своих жизненных сил.
  • Не убиваться в слезах. Лучше быть спокойным, также не стоит поддаваться горю даже в домашних условиях.

«Сильные эмоции разрывают пространство формируют портал, а так как здесь мы имеем дело с энергией смерти, опять же смерть может взять вас на заметку. Вы же не хотите быть следующим», — отметил Андрей Харрис.

  • Не стоит ругаться и выяснять отношения в местах захоронений и тем более во время похоронных процессий. Любые слова, сказанные в этот момент, обретают сто кратную силу. Мы можем невольно кого-то проклясть, а также самому стать жертвой подобного деяния.

Остерегайтесь черной магии

  • Будьте особенно внимательны — в последнее время обострились ситуации черной магии, полагает эксперт по эзотерике. Вы можете увидеть на процессе незнакомого человека, который будет что-то делать. Возможно, кто-то из родственников очень долго ждал этого момента, чтобы поколдовать.

«Я был свидетелем ряда случаев, в одном из них женщине незаметно за воротник подсыпали могильной земли и прочитали очень страшный заговор. После чего ее жизнь уже не была прежней, и мне пришлось ее очень долго очищать», — поведал эксперт.

Как посещать места захоронений

  • Если вам необходимо посетить уже готовое место захоронения, отправляйтесь туда в первой половине дня, лучше до 12 часов. После заката в подобных местах просыпается мир духов и живому человеку там делать нечего.
  • Ходите проторенными дорогами, не наступайте влево или вправо, там может оказаться заброшенная могила, поросшая травой, а тревожить покойных лишний раз не стоит.
  • Не рассматривайте чужие памятники и фотографии, возможно, неупокоенная душа ищет выход в наш мир, а получив контакт глазами через фотографию, вы можете стать проводником. Впоследствии вам могут сниться покойники, а в доме заведется нечистая сила.

По мнению эксперта, если вы будете соблюдать все необходимые меры, то сможете без вреда для себя посещать кладбища, отдавая дань памяти и уважения усопшим.

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