Экстрасенс рассказал, чем опасно посещение кладбища и как защитить себя

Как бы это ни было прискорбно, но каждому человеку хоть раз в жизни приходится побывать на похоронах близкого человека, а затем навещать места захоронений.

Чтобы не принять на себя негативную энергетику последнего пристанища, стоит придерживаться ряда принципов, которые позволят избежать воздействия мистических сил. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы безопасно для себя посещать некрополь, 5-tv.ru рассказал экстрасенс, эксперт по эзотерике Андрей Харрис.

Одевайтесь правильно

Очень важно быть в закрытой одежде

Лучше всего выбрать темную однотонную одежду, желательно черного или серого цвета. Такая одежда формирует защитную оболочку и является дополнительной защитой.

«Если вы женщина и у вас длинные волосы, лучше их спрятать, потому что волосы открывают прямой доступ к нашей душе», — советует экстрасенс.

Не стоит идти впереди похоронной процессии, тем более перед гробом с покойным. В это время открыт портал — дорога в мир мертвых, если вы там пойдете, можете оказаться следующим.

Держите эмоции под контролем

Вопреки всем традициям, не стоит прикасаться к телу умершего, тем более его целовать. Подобным образом вы формируете очень прочную интимную связь и в дальнейшем привязка от мертвого человека к вам будет храниться очень долгое время. Вы можете ощущать отток своих жизненных сил.

Не убиваться в слезах. Лучше быть спокойным, также не стоит поддаваться горю даже в домашних условиях.

«Сильные эмоции разрывают пространство формируют портал, а так как здесь мы имеем дело с энергией смерти, опять же смерть может взять вас на заметку. Вы же не хотите быть следующим», — отметил Андрей Харрис.

Не стоит ругаться и выяснять отношения в местах захоронений и тем более во время похоронных процессий. Любые слова, сказанные в этот момент, обретают сто кратную силу. Мы можем невольно кого-то проклясть, а также самому стать жертвой

Остерегайтесь черной магии

Будьте особенно внимательны — в последнее время обострились ситуации черной магии, полагает эксперт по эзотерике. Вы можете увидеть на процессе незнакомого человека, который будет что-то делать. Возможно, кто-то из родственников очень долго ждал этого момента, чтобы поколдовать.

«Я был свидетелем ряда случаев, в одном из них женщине незаметно за воротник подсыпали могильной земли и прочитали очень страшный заговор. После чего ее жизнь уже не была прежней, и мне пришлось ее очень долго очищать», — поведал эксперт.

Как посещать места захоронений

Если вам необходимо посетить уже готовое место захоронения, отправляйтесь туда в первой половине дня, лучше до 12 часов. После заката в подобных местах просыпается мир духов и живому человеку там делать нечего.

Ходите проторенными дорогами, не наступайте влево или вправо, там может оказаться заброшенная могила, поросшая травой, а тревожить покойных лишний раз не стоит.

Не рассматривайте чужие памятники

По мнению эксперта, если вы будете соблюдать все необходимые меры, то сможете без вреда для себя посещать кладбища, отдавая дань памяти и уважения усопшим.

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