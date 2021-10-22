Юлия Меньшова переполошила поклонников признанием о своей «последней осени»

Артистка написала, что наслаждается своей «последней осенью». Подписчики испугались: кажется, актриса серьезно больна.

Актриса Юлия Меньшова перепугала подписчиков пророческим сообщением, в котором написала, что это ее последняя осень. Поклонники долго думать не стали: предположили, что любимая артистка болеет и возможно болезнь смертельная. К тому же недавно скончался ее отец — режиссер и актер Владимир Меньшов. Знаменитость тяжело переживает его смерть. Могло ли это подкосить здоровье звезды?

Чтобы не плодить догадки Меньшова опубликовала пост-опровержение. В нем она объяснила свои грустные мысли всего лишь приближающейся зимой и холодами.

«Рассказала, что наслаждаюсь последней осенью, потому что скоро уже снег. Получила неожиданное: зачем вы так говорите, зачем же „последняя“? Тьфу-тьфу-тьфу. Не надо так говорить, ни в коем случае — говорите „крайняя“. Если бы вы только знали, как я не люблю эту странную традицию последних лет, вытесняющую из употребления прекрасное и точное русское прилагательное», — написала она.

Актриса призналась, что ей не нравится «коробящее ухо» прилагательное «крайний», и порассуждала на тему суеверий. Меньшова вспомнила детские годы, когда в пионерском лагере по ночам они с друзьями рассказывали друг другу страшилки. Девочкой она оказывалась в плену леденящего ужаса, когда пугали очередной историей про черную-черную руку, которая «схватит за щиколотку, а потом схрумкает в темноте за обе щеки».

Instagram @juliavmenshova

С возрастом Юлии удалось распрощаться со своими страхами. Поэтому ей кажется странным, зачем взрослые придумывают себе пугающие запреты про слово «последний».

Режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавируса. Режиссер и его супруга Вера Алентова заразились COVID-19, но после длительного лечения актриса выздоровела, а спасти автора «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» врачам не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потерявшая отца Юлия Меньшова исполнила давнюю мечту. Воплотить задуманное знаменитости помогли приятная компания и комфортный автомобиль.