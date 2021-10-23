Жена Тарасова стала очень капризной накануне родов: «Ты засунул, ты и высовывай»

В большой семье экс-возлюбленного Ольги Бузовой со дня на день ожидают появления на свет третьего ребенка.

В семье футболиста Дмитрия Тарасова со дня на день ожидается пополнение. Его супруга — модель Анастасия Костенко — находится на последнем месяце беременности и стала очень капризной. Забавное видео с уставшей от «интересного положения» женой спортсмен опубликовал в сторис Instagram.

Судя по кадрам, Тарасов не может дождаться появления на свет наследника.

«Давай, рассказывай, когда родишь?» — поинтересовался футболист у Костенко.

«Это все от тебя зависит. Ты туда это засунул, ты и высовывай. Я устала», — ответила модель.

О том, что скоро в семье Тарасова появится третий ребенок стало известно летом. Тогда спортсмен рассказывал, что его супруга хочет назвать сына Артуром.

Костенко, как и муж, с нетерпением ждет встречи со своим малышом и считает дни до знаменательной даты в календаре. Девушка жаловалась, что кроха никак не хочет показать личико во время процедуры УЗИ. Видимо, по характеру будущий наследник — совсем непубличная личность, шутил Тарасов.

В большой семье Тарасова уже подрастают две дочки — Милана и Ева. Также у спортсмена есть дочь от первого брака Ангелина, которая много времени проводит с папой, его новой женой и своими сводными сестренками.

Недавно стало известно, что футболист собирается оставить спортивную карьеру. По словам источника, близкого к футбольному клубу «Велес», в котором Тарасов был полузащитником, рассказывал, что спортсмен увлекся карьерой блогера, проводит в соцсетях марафоны по семейным отношениям и неплохо зарабатывает на рекламных контрактах.

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