На него равнялись! Почему Рогожкина называют новатором в российском кинематографе
Актеры рассказали о новаторстве скончавшегося режиссера Александра Рогожкина
Фото: seance.ru
Известный кинематографист как никто сумел показать особенности национального характера, чувствительность и непосредственность широкой русской души, а его герои были близки и понятны миллионам.
Режиссер и сценарист Александр Рогожкин, о кончине которого стало известно 24 октября, был широко известен зрителям благодаря ставшим по-настоящему народными сериалам 1990-х и начала 2000-х годов. Таких, как «Улицы разбитых фонарей» и «Особенности национальной охоты».
Вспоминая о работе с кинематографистом, многие артисты отмечают, что Александр Владимирович во многом был режиссером-новатором, на работы которого впоследствии стали ориентироваться многие представители отечественной киноиндустрии.
Актер Алексей Нилов в беседе с 5-tv.ru назвал Рогожкина самобытным режиссером, который отличался своим особенным взглядом на жизнь и искусство.
«Это человек, который придумал все то, что сейчас снимается в сериалах про ментов. Как это снимать, первый придумал он в первой и третьей серии „Улиц разбитых фонарей“. В 1995 году он был первый, кто поставил на рельсы систему таких сериалов и поверил в то, что это будет смотреться», — отметил Нилов.
Детективный сериал о непростых буднях сотрудников милиции вышел на экраны в 1998 году и стал отражением целой эпохи, жизни обычных людей, их бед и радостей, близких каждому зрителю.
«После того, как Рогожкин придумал „Улицы разбитых фонарей“ в том виде, в котором сериал был в первые сезоны, у нас, актеров совсем другая жизнь началась, за что я очень благодарен режиссеру. Я глубоко скорблю, потому что ушел прекрасный сценарист, режиссер, живописец с очень тяжелой судьбой», — признался актер.
О том, что режиссер в своем подходе к работе отличался от других коллег по миру кино, 5-tv.ru рассказала и актриса Зоя Буряк. По ее словам, все картины, в которых она снималась у Рогожкина, были замечательными, с прекрасным сценарием, отлично подобранной командой. Из-за творческой атмосферы на площадке возникали идеи, которые оказывались прорывными.
«Он полагался на актеров во многом, потому что придумывал, писал много. Но порой актеры превращали его сценарий в совершенно другое произведение. Рогожкин не мог сопротивляться обаянию актеров и иногда сам с удивлением обнаруживал, что получалось совсем не то, что он написал. Это был такой тандем, когда актеры привносят что-то свое, переворачивают все видение, которое он придумал», — рассказала Буряк.
Стоит отметить, что готовность Рогожкина немного отпустить «бразды правления» на площадке и дать актерам возможность проявить свою волю, нельзя назвать откровенным новаторством. Однако это бесспорно нетипичный подход в кинематографе, если говорить о съемках картин на пленку. Отчасти в этом Рогожкин напоминает Гайдая, который тоже всегда старался услышать актера.
Как отметил актер Сергей Рускин, картины Рогожкина обладают несколько более глубоким смыслом, чем представляет себе общество.
«Все ведь считают, что „Особенности национальной охоты“, „рыбалки“, „политики“ — это комедии про пьянку. Я думаю, и так думал Саша Рогожкин, что это были культовые картины, на которые потом ориентировались другие режиссеры, которые положили основу комедии перестроечного периода нашей жизни», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» Рускин.
Известный кинематографист Александр Рогожкин ушел из жизни вечером, 23 октября на 73-м году жизни. Актеры и коллеги вспоминают о нем с большой благодарностью и теплом, ведь он сумел не только запечатлеть в своих фильмах дух времени и нашу с вами жизнь без прикрас, но и дать путевку в жизнь многим талантливым артистам, которых все зрители хорошо знают и любят.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезда «Особенностей национальной охоты» Стругачев вспомнил Рогожкина с благодарностью.
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