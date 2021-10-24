Звезда «Особенностей национальной охоты» Стругачев вспомнил Рогожкина с благодарностью

Семен Стругачев искренне расстроился новости о смерти известного кинематографиста.

Актер, народный артист России Семен Стругачев, исполнивший роль Левы Соловейчика в фильме «Особенности национальной охоты», прокомментировал смерть режиссера картины Александра Рогожкина. О коллеге-кинематографисте артист рассказал в комментарии 5-tv.ru.

«Я никогда раньше не работал с таким замечательным, прекрасным режиссером, как Рогожкин, в кино и думаю, что это никогда не повторится. Это были замечательные моменты, о которых артист может только мечтать. Я только сейчас узнал об этой ужасной новости… Господи боже мой, да что же это такое? Сколько людей уходит хороших, друзей своих, лично…» — сказал Стругачев.

globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

По его словам, Александр Рогожкин всегда уважительно относился к актерам — умел найти с ними общий язык и помочь раскрыться.

«Так как он работал, не работал никто. Он не унижал актера, он всегда доверял актеру и на ушко подойдет что-нибудь шепнет такой важный и становится все понятно. Он никогда не показывал, что он режиссер такой всевидящий и всезнающий, он очень тонко чувствовал грань между актером и режиссером, и все делал для того, чтобы актер полностью раскрылся. Я ему благодарен очень», — подытожил Семен Стругачев.

Как сообщал 5-tv.ru, Александр Рогожкин умер на 73-м году жизни. Информации о причине смерти, а также дате и месте прощания пока нет.