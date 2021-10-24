В «Ленфильме» назвали причину смерти режиссера «Особенностей национальной охоты»

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 962

Коллеги скончавшегося кинематографиста Александра Рогожкина выдвигают версию о причине его кончины, отличающуюся в худшую сторону от заявления киностудии.

В «Ленфильме» назвали причину смерти режиссера «Особенностей национальной охоты»

Фото: Facebook @olga.sherwood

Тема:
Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Продолжительная болезнь стала причиной смерти режиссера фильма «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина. Такой комментарий 5-tv.ru дали в пресс-службе киностудии «Ленфильм».

Ее сотрудники не стали уточнять, чем именно болел Александр Рогожкин на протяжении долгого времени. Известно только, что он скончался на 73-м году жизни, пережив свою жену.

При этом ФАН пишет, что к смерти режиссера могли привести проблемы с алкоголем. По данным агентства, такую версию выдвинули несколько коллег кинематографиста. Также по его информации, причиной смерти точно не стал коронавирус.

По данным 5-tv.ru, режиссера нашли мертвым в своей квартире на Стремянной улице в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, режиссер, народный артист РФ Александр Рогожкин ушел из жизни вечером 23 октября в возрасте 72 лет. Зрителям он известен, в первую очередь, как автор популярных комедий «Особенности национальной охоты» (1995 год), «Особенности национальной рыбалки» (1998) и «Особенности национальной охоты в зимний период» (2000), а также как один из создателей сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Комментарии о смерти режиссера Александра Рогожкина уже дали популярные актеры, сотрудничавшие с ним. В частности, Семен Стругачев, Иван Краско и Анастасия Мельникова.

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