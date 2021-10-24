Бледанс о долгожительстве «особенного» сына Ии Саввиной: «Ответ на страхи многих мамочек»

История жизни Сергея Шестакова может служить мотивирующим примером того, что не стоит опускать руки, ведь любовь и забота способны преодолеть все трудности.

Известие о кончине «особенного» сына звезды советского кино Ии Саввиной тронула сердца многих неравнодушных людей. Вопреки прогнозам врачей, Сергей Шестаков прожил 64 года и главная заслуга в этом принадлежит его самому близкому человеку — матери.

Как рассказала в беседе 5-tv.ru актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, судьба наследника Саввиной может стать примером, и в некотором роде ответом на страхи многих мамочек, которым пришлось столкнуться с синдромом Дауна у ребенка.

«Мне кажется, что он побил все рекорды. Потому что с таким диагнозом не живут столько. Он сам ответ на многие страхи мамочек. Человек жил в любви. Он общался со всеми друзьями матери. Я видела много видео, фото, где все артисты, еще молодые и он всегда был среди творческих людей. Он пережил свою мать на десять лет. Конечно, это очень мотивирующий пример, об этом нужно говорить», — отметила Бледанс.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Как известно, актриса сама воспитывает «особенного» ребенка, поэтому эта тема для нее так близка и понятна. Бледанс никогда не скрывала диагноз сына, а напротив, всегда демонстрировала позитивный опыт воспитания особенного ребенка.

Актриса уверена, что история жизни Сергея Шестакова может служить мотивирующим примером того, что не стоит опускать руки перед тяжелым недугом. Ведь любовь и забота всегда побеждают и дают нам надежду на преодоление всех трудностей и преград.

Актриса Ия Саввина сделала все возможное и, наверное, даже чуточку больше, чтобы ее сын, у которого вскоре после рождения диагностировали синдром Дауна, прожил долгую и полноценную жизнь, наполненную событиями, добротой и творчеством.

Благодаря ее стараниям мальчик рос общительным, смышленым, был прекрасно развит — знал английский язык, прекрасно рисовал, читал стихи наизусть, играл на фортепиано и даже получил высшее образование.

Как ранее рассказал 5-tv.ru журналист, критик и режиссер Борис Львович, который жил по соседству с известной актрисой и ее семьей, наследник Саввиной во многом всегда оставался ребенком, «маленьким мальчиком 64-х лет».