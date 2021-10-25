Завладевшая жильем Светличной внучка резко ответила на слухи о пропаже бабушки
Внучка прокомментировала пропажу Светланы Светличной
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
80-летняя актриса не выходит на связь с 22 октября. Что делать и где искать ее — родные не знают.
Близкие всерьез опасаются за здоровье внезапно пропавшей Светланы Светличной. Звезда кинематографа перестала выходить на связь в минувшую пятницу. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru внучка 80-летней актрисы призналась, что до сих пор никто не знает ее местонахождения. Поиски вышли на новый уровень — пришлось подключать полицию.
«Нет, не нашлась…» — с раздражением ответила уставшая от передряг Мария.
Хорошо известно, что у Светличной всегда были сложные отношения с внучкой. Молодую женщину актриса упрекала в незаконном завладении ее квартирой и даже уверяла, что ради недвижимости родственница пыталась отравить ее ртутью. Наладить диалог селебрити с родственницей удалось лишь несколько месяцев назад. Впрочем, перемирие длилось недолго: при каждом удобном случае пожилая леди упоминала, какая «коварная» у нее родня.
Где может коротать время Светличная и все ли с ней в порядке — не знает даже ее сын Алексей Ивашов. Именно он забил тревогу и обратился с просьбой о помощи в следственные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день пропажи 80-летней Светлане Светличной вызывали скорую помощь прямо на киностудию имени Горького.
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