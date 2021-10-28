Бузова получила награду «Икона стиля» в откровенном платье за 324 тысячи рублей

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Артем Решетов
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На красной дорожке модной премии Topical Style Awards певица появилась в наряде, который больше показывает, чем скрывает.

Бузова получила награду «Икона стиля» в откровенном платье за 324 тысячи рублей
Тема:
Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова пришла на церемонию вручения премии Topical Style Awards в платье стоимостью не меньше 324 тысячи рублей — модный «лук» певицы детально разобрал портал WMJ.ru.

Выглядела звезда сногсшибательно — длинное платье с разрезами и аксессуарами в виде тигриных клыков Бузова дополнила туфлями на шпильке и броским макияжем. На мероприятии Бузовой вручили награду «Икона стиля».

Instagram @buzova86

Выбранное ведущей платье для светского выхода действительно  смелое — это подметили не только гости церемонии, но и поклонники звезды. Некоторые раскритиковали певицу за то, что она не боится откровенных нарядов, а некоторые, наоборот, похвалили и осыпали комплиментами.

Как выяснили самые наблюдательные, платье, как у Бузовой, можно купить в бутике Roberto Cavalli — но придется изрядно раскошелиться, наряд из вискозы и ацетата стоит больше 300 тысяч рублей.

www.robertocavalli.com

Но чувство стиля звезды иногда ее подводит — ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Ольги Бузовой нашли платье, в котором она пришла на шоу Ивана Урганта, на китайском сайте за 1200 рублей.

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