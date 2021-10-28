Бузова получила награду «Икона стиля» в откровенном платье за 324 тысячи рублей
На красной дорожке модной премии Topical Style Awards певица появилась в наряде, который больше показывает, чем скрывает.
Певица Ольга Бузова пришла на церемонию вручения премии Topical Style Awards в платье стоимостью не меньше 324 тысячи рублей — модный «лук» певицы детально разобрал портал WMJ.ru.
Выглядела звезда сногсшибательно — длинное платье с разрезами и аксессуарами в виде тигриных клыков Бузова дополнила туфлями на шпильке и броским макияжем. На мероприятии Бузовой вручили награду «Икона стиля».
Выбранное ведущей платье для светского выхода действительно смелое — это подметили не только гости церемонии, но и поклонники звезды. Некоторые раскритиковали певицу за то, что она не боится откровенных нарядов, а некоторые, наоборот, похвалили и осыпали комплиментами.
Как выяснили самые наблюдательные, платье, как у Бузовой, можно купить в бутике Roberto Cavalli — но придется изрядно раскошелиться, наряд из вискозы и ацетата стоит больше 300 тысяч рублей.
Но чувство стиля звезды иногда ее подводит — ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Ольги Бузовой нашли платье, в котором она пришла на шоу Ивана Урганта, на китайском сайте за 1200 рублей.
- 28 окт
- Бузову застукали за милой беседой с поцелуем с Батрутдиновым: «Они идеальны»
- 27 окт
- Из-за чего Иосиф Пригожин не поладил с худруком МХАТа?
- 27 окт
- Комиссаров рассказал о том, как уговаривал Бузову остаться в «Доме-2»
- 27 окт
- Ольга Бузова снова вернется на сцену МХАТ имени Горького
- 26 окт
- Забывшая английский Ольга Бузова опозорилась на весь мир
- 24 окт
- Подуставший от слез Бузовой Соловьев нашел в Бородиной родственную душу
- 22 окт
- Экс-бойфренд Бузовой выпустил новый трек о неискренности бывшей возлюбленной
- 22 окт
- Психолог о желании Бузовой заняться политикой: «Она опасна»
- 22 окт
- Бабушкин халат, растянутые футболки и неглиже: в чем российские звезды ходят дома
- 21 окт
- Юрий Лоза оценил желание Ольги Бузовой уйти в политику
Читайте также
87%
0.26 81.03
0.33
Нашли ошибку?