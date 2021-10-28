Будут ли закрывать алкомаркеты в нерабочую неделю в Петербурге?

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Ксения Темникова
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В Смольном рассказали, какие магазины будут открыты в нерабочие дни

Будут ли закрывать алкомаркеты в нерабочую неделю в Петербурге?

Фото: depositphotos / h3k27

Накануне стало известно, что в период нерабочих дней алкомаркеты Москвы работать не будут.

Власти Петербурга утвердили правила, по которым будет определяться возможность работы торговых точек в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

В соответствии с установленным порядком, в таких торговых точках не менее 30% ассортимента должны составлять продукты или предметы первой необходимости. чтобы вычислить этот показатель, необходимо сложить все наименования продовольственных товаров и товаров первой необходимости, разделить на общее количество товаров торговой точки и умножить на 100%.

При этом алкогольные напитки в Смольном отнесли к продовольственным товарам, что дает алкомаркетам возможность продолжать свою работу в обычном режиме, в отличие от Москвы, где реализующие спиртные напитки магазины будут закрыты в нерабочие дни.

К непродовольственным товарам первой необходимости отнесли 25 категорий. В их число вошли средства индивидуальной защиты и дезинфекции, предметы личной гигиены, спички, свечи, товары для детей, горюче-смазочные материалы, товары для животных. 

Во время нерабочей недели кафе и рестораны Петербурга будут работать только на вынос и доставку. Для посещения культурных учреждений потребуется QR-код. 

Ранее 5-tv писал о том, как владельцы столичных вино-водочных магазинов пытаются обойти антиковидные ограничения.

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