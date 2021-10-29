Ревве предложили оказать эскорт-услуги 50-летней поклоннице за 100 тысяч евро

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Алексей Хитров
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Шоумен рассказал пикантную историю из своего недавнего прошлого в новом проекте Максима Галкина.

Ревве предложили оказать эскорт-услуги 50-летней поклоннице за 100 тысяч евро

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Александр Ревва рассказал, как 50-летняя поклонница предлагала ему баснословный гонорар за эскорт-услуги. Шоумен признался, что согласился бы, если бы не одно пикантное условие дамы.

«Мероприятие проходило в отеле, и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг», — рассказал Ревва в новом шоу Максима Галкина «Блеф».

По условиям программы, участники рассказывают друг другу вымышленные и подлинные истории, а затем отгадывают, что из сказанного было правдой. Соперником Реввы был певец Николай Басков. Выяснилось, что история шоумена с эскорт-услугами произошла с ним на самом деле.

Ревва уточнил, что все случилось около двух лет назад в Новосибирске, куда его пригласили выступить на дне рождения той самой дамы. Именинница щедро заплатила шоумену за концерт, преподнесла в подарок дорогие часы, а затем предложила продолжить общение в номере отеля.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певец Николай Басков признался, что однажды прямо во время выступления на сцене обмочился. Случившийся в юности конфуз до сих пор со стыдом вспоминается «золотым голосом России».

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