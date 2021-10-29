Врач Бурлаковский заподозрил у оголившей грудь Волочковой проблемы с мозгом

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Надежда Квашенко
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Врач Бурлаковский поставил диагноз оголившей грудь на приеме Волочковой

Врач Бурлаковский заподозрил у оголившей грудь Волочковой проблемы с мозгом

Фото: Instagram @volochkova_art

Диагностика проводилась в нестандартных условиях, но эксперт не растерялся и смог поставить правильный диагноз.

Анастасия Волочкова отличилась странным поведением во время осмотра у врача Ильи Бурлаковского, который уже спас от болей в мышцах и суставах многих наших спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Видео процесса эксперт поделился на своей странице в Instagram.

Диагностику пришлось провести прямо в гримерной балерины. Когда доктор прикоснулся к шее своей пациентки Волочкова вдруг обнажила зону декольте.

«У меня красивая грудь?» - беззастенчиво поинтересовалась звезда.

Также эпатажная танцовщица добавила, что формы у нее настоящие, от природы.

Доктора Бурлаковского такой поворот, конечно, удивил, но виду он не подал, оставаясь внешне абсолютно невозмутимым.

«Диагностика велась в нестандартных условиях, но женской грудью меня точно не отвлечь, даже такой знаменитой», — сдержанно отметил доктор. 

 
 
 
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Публикация от ПРАВКА АТЛАНТА™ (@pravkaofficial)

На что врач обратил особое внимание, так это на существенные проблемы со здоровьем, которые могут доставить балерине немало неприятностей уже в ближайшем будущем.

«Удалось выявить у Анастасии несколько проблем в шейном отделе, это старые профессиональные травмы, и главную проблему — заблокированный затылочный сустав, неправильное управление короткими шейными мышцами со стороны нервной системы, и, как следствие, нарушение кровоснабжения мозга по позвоночным артериям, со всеми вытекающими проблемами на будущее», — отметил доктор Бурлаковский.

По мнению доктора, в ближайшее время у него состоится еще один сеанс с балериной, в процессе которого эксперт устранит выявленную дисфункцию всего за пару минут и тогда королева шпагата сможет наслаждаться жизнью в полной мере.

Как известно, сейчас в жизни балерины наступил весьма благоприятный период. По ее словам, она счастлива в отношениях с мужчиной по имени Владимир и надеется, что все ее поклонники смогут порадоваться за нее.

Балерина уже не скрывает своего нового избранника и делится совместными снимками с возлюбленным в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анастасия Волочкова увезла нового жениха Володю в монастырь.

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