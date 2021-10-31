Кармический суд или баланс: как прошлая жизнь влияет на рождение близнецов в настоящем

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Ника Шумерская
Эксклюзив 2 640

Эксперт по эзотерике Андрей Харрис объяснил, что появление на свет двух одинаковых людей в одной семье может означать нерешенные кармические задачи в их прошлых жизнях.

Фото, видео: Depositphotos / pressmaster; 5-tv.ru

Сестры и братья, которых обычно называют двойняшками, окружены ореолом магии. Увидев двух похожих как две капли воды людей, многие наверняка задавались вопросом, счастье это или проклятие. Эксперт по эзотерике в интервью 5-tv.ru Андрей Харрис объяснил, что появление на свет одинаковых людей в одной семье может означать нерешенные кармические задачи в их прошлых жизнях.

С точки зрения оккультных наук, такие люди приходят в этот мир неспроста, их появление обусловлено двумя вероятностями.

Первый случай — если две души в предыдущем воплощении были сильно близки друг с другом и заслужили право быть вместе, то в следующей жизни они встретятся как братья и сестры.

Второй случай — когда людям было суждено быть вместе, им была предписана большая любовь, но, по злой воле судьбы, какие-то обстоятельства или злые люди их разделили, и поэтому в этой жизни, чтобы восстановить кармический баланс, такие люди рождаются двойняшками. Это положительный пример развития событий.

Негативный сценарий запустится, если человек, например, в прошлом воплощении лишил кого-то жизни, либо стал причиной крушения рассчитанного на долгие годы союза возлюбленных. В таком случае виновник пожинает плоды уже в этой жизни: в его отношении срабатывает кармический суд.

«Существует понятие дефрагментации души, когда душу грешника помещают в два разных тела, и он, приходя в этот мир в качестве братьев или сестер, вынужден в отведенный ему срок проживать все свое время со своей второй половиной, считаться с близнецом, страдать, если второго нет рядом. Поверьте, то еще испытание», — предупредил экстрасенс.

Случается, что один из близнецов гибнет еще в утробе. Есть и позитивная сторона в такой смерти, считает провидец, особенно если это происходит по медицинским причинам, и у женщины должен был родиться только один ребенок вместо двух. В таком случае высшие силы забирают одного младенца, еще не наделенного душой. Остается один экземпляр, который уже ведет нормальную человеческую жизнь.

Второй вариант развития событий, связанный с дефрагментацией души — когда тонкую субстанцию делят пополам еще в утробе. В таком случае все свое время на Земле человек будет незримо ощущать присутствие брата или сестры, искать с ними встречи, пытаться выйти на контакт, прибегая в том числе к помощи экстрасенсов. При этом всю жизнь он может чувствовать себя неполноценным. И только специалист по сверхъестественному, по мнению эксперта, сможет вам точно сказать, награда это или наказание.

Считается, что у каждого человека есть двойники. Кто они, насколько встреча с ними опасна и как не прожить чужую жизнь, рассказали 5-tv.ru различные эксперты.

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