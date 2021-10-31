Клещи в постели: Как часто и почему необходимо менять подушку

Ортопед дал рекомендации по выбору подушки и матраса для здорового сна.

Подушку нужно менять приблизительно раз в два года, так как после такого срока службы половину ее веса составляют кожные клещи. Об этом сообщил ортопед Константин Терновой.

«Нужно регулярно обновлять подушку. Через два года использования половину ее веса составляют кожные клещи. Они живут у нас на коже, и это вполне нормально. Однако у некоторых людей обилие таких клещей в подушке может вызывать аллергические реакции», — отметил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Терновой подчеркнул, что степень новизны подушки намного важнее степени ее мягкости и других характеристик комфорта. По словам медика, материал и уровень жесткости подушки можно выбирать, исходя из индивидуальных предпочтений, так как это не влияет на здоровье человека. При этом матрас для здорового сна Терновой однозначно порекомендовал выбирать твердый.

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