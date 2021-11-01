Экспресс-рентген: как по руке быстро и безошибочно определить характер человека

Хиромант Иван Громов уверен, что не глаза, а руки являются зеркалом души и предлагает по форме пальцев и рук узнать все подводные камни, которые может скрывать ваш близкий или собеседник.

Считается, что глаза — зеркало души. С этим мнением готов поспорить хиромант Иван Громов, он уверен, что именно руки являются отражением души и характера человека, и в эксклюзивном интервью 5-tv.ru предлагает по форме пальцев и рук узнать все подводные камни, которые может скрывать ваш близкий или собеседник.

Пальцы

Пальцы «пианиста»

Если вы видите, что у вашего знакомого длинные пальцы — а таковыми они считаются, если равны по высоте ладони или даже длиннее ее.

«Длина пальцев свидетельствует о том, что перед вами — вдумчивый человек, где-то он может быть медлительным, иногда занудным. Но такие люди способны глубоко вникать во все то, чем им приходится заниматься. Отлично справляются с кропотливой, точной и объемной работой», — расшифровал специалист Громов.

Короткие пальцы

Короткими можно назвать пальцы, которые визуально ниже, чем сама ладонь. Такой человек склонен принимать быстрые, порой спонтанные решения. При этом он будет руководствоваться эмоциями, импульсными позывами.

«Выдающийся» указательный палец

Такой палец даже на первый взгляд разительно отличается от остальных своей толщиной, необычной формой. Обладатель «выдающегося» указательного пальца — отличный лидер и организатор. Но в личных отношениях они проявляют себя как настоящие тираны, не приемлющие и не принимающие чужого мнения. На компромисс они вряд ли пойдут.

Мизинец

Если мизинец высокий и ровный, то он указывает на человека с хорошо развитыми коммуникативными навыками. Он обладает способностью отлично договариваться с другими людьми, его общительность делает его отличным собеседником в любой компании. Длинный мизинец — показатель того, что его владелец умеет сострадать другим людям. Также хорошо развитый пятый палец может подсказать, что перед вами — щедрый человек.

Если же напротив, мизинец короткий и слабый, искривленный или создающий впечатление неправильно сросшегося, то он укажет на то, что его хозяин — интроверт и ему непросто находиться в обществе других людей. Часто замкнутость — его второе я.

Форма ладони

Существуют два типа ладони — квадратная и прямоугольная.

Квадратная ладонь

Квадратная ладонь характерна для сбалансированных людей, в них в равной степени присутствуют эмоции и прагматичный расчет. Справедливость и честность — их конек. Они не терпят лжи от других людей и при этом сами не склонны к обману.

Прямоугольная ладонь

Прямоугольная ладонь — признак импульсивных людей, способных на необдуманные поступки. Эмоции превалируют над разумом.

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