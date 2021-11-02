Голову надо спасать: врач рассказал, чем грозит неожиданно обнаруженная болезнь Волочковой

В ходе осмотра врача игривое настроение балерины было сбито нерадостным заключением. Эксперт 5-tv.ru объяснил, как сохранить здоровье знаменитости.

Анастасии Волочковой, которой на днях поставили тревожный диагноз, должна всерьез задуматься о состоянии своего здоровья, чтобы не схлопотать в еще молодых годах инфаркт или инсульт. Такое мнение выразила невролог, нейрореабилитолог и научный сотрудник НИИ имени Сербского Алиса Коротина в беседе с 5-tv.ru.

Недавно балерину в гримерной комнате посетил импозантный мужчина, но не ее обожаемый бойфренд без фамилии Володя, а врач Илья Бурлаковский. Он провел осмотр и обнаружил ряд проблем в шейном отделе позвоночника — последствия профессиональных травм. Во время приема Волочкова больше хотела показать доктору грудь, ведь она такая большая и настоящая, приподнимала и трогала пышные формы, но вердикт заигрывания не изменили.

«Заблокированный затылочный сустав, неправильное управление короткими шейными мышцами со стороны нервной системы, и, как следствие, нарушение кровоснабжения мозга по позвоночным артериям, со всеми вытекающими осложнениями в настоящем и на будущее!» — резюмировал Бурлаковский.

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Алиса Коротина в своей практике не раз сталкивалась с подобными состояниями, которые можно объединить в понятие «синдром позвоночной артерии». Перспективы нарушения, утверждает эксперт, действительно не радужные, но все поправимо.

«Синдром позвоночной артерии в большинстве случаев связан с нарушением кровообращения шейного отдела позвоночника. Причинами этого недуга могут стать хронический нелеченный остеохондроз, особенно который осложнен межпозвонковыми грыжами, воспаление мышц шеи, атеросклероз магистральных сосудов, анатомические аномалии развития шейных позвонков и сосудов, опухоли спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника», — пояснила невролог.

По словам специалиста, пациенты при таких недугах часто испытывают головокружения и одностороннюю головную боль, зажатость в мышцах шеи и болезненность движений, мелькание «мошек» перед глазами, сужение полей зрения, неустойчивость при ходьбе, звон и шум в ушах, а также крайнюю нестабильность артериального давления.

«Для подтверждения диагноза неврологи рекомендуют дуплексное сканирование сосудов шеи и головы с нагрузочными пробами. В некоторых случаях понадобится МРТ с введением контрастного вещества. Самыми грозными исходами нелеченного синдрома позвоночной артерии являются сосудистые катастрофы, такие как, например, транзиторная ишемическая атака или микроинсульт. Также могут быть геморрагический или ишемический инсульт мозга и инфаркт сердца», — отмечает Коротина.

Можно ли избавиться от синдрома позвоночной артерии?

Как пояснила невролог, последствия осложнений в шейном отделе можно нивелировать. Своевременно начатое лечение дает заметные и стойкие результаты и положительный прогноз. В большинстве случаев по итогам диагностики врачи назначают ряд специальных лекарственных препаратов, которые способствуют улучшению кровообращения, а также, и это необходимо, реабилитационные мероприятия.

Восстановительная терапия может включать в себя медицинский массаж, физиотерапию, гидромассаж и лечебную физкультуру. Некоторые медики также рекомендуют участие в лечении мануальных терапевтов и остеопатов, другие же наоборот, считают такого рода вмешательства лишними или даже опасными — все зависит от конкретной истории болезни и состояния пациента.

«Конечно, за один сеанс избавится от этого недуга невозможно, однако первый интенсивный курс лечения и поддерживающие мероприятия, согласованные с опытными специалистами, позволят вам надолго избавится от синдрома позвоночной артерии, вернуть высокое качество жизни и самое главное — избежать инсульта головного мозга», — заключила Коротина.

Возвращаясь к Анастасии Волочковой, нельзя не отметить — ни проблемы медицинского характера, ни агрессивная реакция публики на некоторые ее «представления» вроде демонстрации бюста доктору, не могут испортить звезде настроение. Она счастлива в отношениях с упомянутым Володей, которого перестала скрывать от подписчиков.

Сеть пестрит фотографиями влюбленной пары, и хотя бойфренд почти ни на одной из них не улыбается, Волочкова смело заявляет: они нашли друг друга и купаются в нежности! Но внимательные эксперты все же нашли изъян в Володе. Ранее 5-tv.ru сообщал, что физиогномист заподозрила суженого Анастасии Волочковой в зависимостях.