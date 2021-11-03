Андрей Малахов показал редкое фото с помолодевшей женой
Поклонники, которых ведущий не так часто радует подробностями личной жизни, отметили, что Наталья Шкулева сильно похорошела.
Фото: Instagram @malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов редко публикует совместные фотографии с супругой Натальей Шкулевой. Они поженились в 2011 году, но подробностями личной жизни делятся не так часто. Поэтому новый снимок в аккаунте Малахова в Instagram вызвал волну интереса у фанатов.
На фото ведущий позирует вместе с женой в домашней непринужденной обстановке. Наталья выбрала платье в стиле бэби-долл цвета коралла, а ее супруг — ярко-желтую рубашку поло и белые брюки.
«Юные блогеры в свете кольцевой лампы — холст, масло, 2021 год. Познаем с Натальей азы контент-мейкинга», — пошутил телеведущий.
Поклонники оказались в восторге от простой и ненавязчивой фотографии. Видимо, любящие блеснуть дорогой жизнью и «картинными» пейзажами звезды наскучили им. Кто-то подчеркнул свежесть, которая присутствует и на фото, и во взгляде влюбленных супругов. К тому же многие отметили, как молодо выглядит 41-летняя жена Малахова.
«Наталья просто невероятная. В этом платье! Не дашь и 30»;
«Очаровательная пара! Счастья, исполнения задуманного!»;
«Между вами явно есть искра»;
«Прекрасная спутница жизни у вас, Андрей!» — порадовались за супружескую чету юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что у лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева родился шестой ребенок.
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