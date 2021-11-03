Семенович показала фото в смелом купальнике: «Не пишите, что мне надо похудеть!»

Певица рассказала фанатам, как научилась принимать свои нестандартные формы и предложила полезное психологическое упражнение.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала себя во всей красе — по многочисленным просьбам фанатов опубликовала фото в купальнике. На снимке артистка нежится под лучами солнца на египетском пляже, звезда выбрала сплошной купальник яркого фиолетового цвета, который будто расползается на теле, оголяя талию и живот, и держится только благодаря шнуровке.

Свой пост Семенович подписала смелыми заявлениями о том, как важно принимать свою внешность — такую, какую подарила природа. Особенно трудно, если внешность нестандартная, но для Семенович такой проблемы больше не существует. По ее словам, никакие слова больше не заставят сомневаться в собственной красоте.

«Многие хотели фото в купальнике! Вот, пожалуйста, это я в полной красе. И не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь или удлинить ноги! Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение других людей!» — постановила артистка.

Instagram @ann_semenovich

Как рассказала Семенович, раньше она очень нуждалась в похвале и одобрении общества. Но такое стремление становиться лучше и лучше оказалось разрушительным. Исполнительница истязала себя «самоедством», не умела ценить свои достоинства и от этого сильно страдала. Теперь же если другие не хвалят, певица делает себе комплименты сама.

«Это самое ценное на пути к счастью и любви к себе. Чем больше я изучаю психологию и чем больше я слушаю себя, а не других, тем счастливей я становлюсь!» — отметила Анна Семенович.

Своим подписчикам селебрити предложила простое и эффективное, по ее мнению, упражнение для повышения самооценки. Нужно найти 20 хороших качеств в себе и похвалить себя за каждое из них. Тогда очевидным станет то, что каждый человек прекрасен.

«Боже, какие замечания? У вас великолепная аппетитная фигура, просто мечта!»

«Божественная красавица! Богиня красоты, женственности и очарования!»

«Анюта, ты просто красавица! Всегда на позитиве!»

«Анют, ты прекрасна, главное — ты себя любишь. А что скажут другие — это ерунда, пусть все на себя посмотрят, а потом судят. Удачи!» — писали вдохновленные фолловеры в комментариях.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анна Семенович заявила о намерении стать матерью в следующем году.