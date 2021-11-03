На 40 дней со дня смерти жены Шаляпин «закатил» концерт

Прохор Шаляпин выступил с концертом в хосписе в подмосковном Зеленограде. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте. Таким образом он почтил память своей умершей жены Татьяны Дэвис, с момента смерти которой прошло 40 дней.

«Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил ее. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится. В ее память в этот день решил провести небольшой концерт в хосписе в Зеленограде и подарить свое творчество и любовь его пациентам и сотрудникам. Спасибо за теплый, душевный прием!» — подписал публикацию певец.

Instagram @shalyapin_official

Подписчики Instagram-аккаунта певца, как один, поддерживали его — выражали соболезнования по поводу смерти жены и хвалили за сильный поступок.

«Браво Прохор! Поступок»;

«Молодец, большой молодец вы, Прохор, Танечке царствие небесное, глубокие, искренние соболезнования»;

«Сколько радости ты им подарил. Они теперь будут жить этим днем. Прохор! Ты человечище», — восторженно писали поклонники артиста.

В память о погибшей от коронавируса жене Прохор не только выступает — недавно он записал песню, посвященную Татьяне Дэвис. Композиция «Матовое стекло» была создана быстро, но оказалась очень удачной — правда, пришлось объяснять, что же это за стекло такое.

А смерть, тем временем, преследует певца по пятам — ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин сообщил о гибели близкого друга.