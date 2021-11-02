Смерть идет по пятам: овдовевший Прохор Шаляпин сообщил о гибели близкого друга

Певец опубликовал фото товарища, погибшего в автокатастрофе. Ему было 37 лет.

Певец Прохор Шаляпин поделился со своими подписчиками в Instagram очередной личной трагедией — в автокатастрофе погиб его друг Дмитрий Соколов. Артист опубликовал контакты для материальной помощи семье товарища и фото, указав годы рождения и смерти — ему было 37 лет.

Дмитрий Соколов был фотографом, снимал ролики и клипы. Перед его объективом позировали многие звездные личности, в том числе телеведущая и певица Анна Калашникова, подруга Шаляпина, исполнительница Тома Полак, стилист Денис Аверьянов, известные столичные спортсмены и другие.

«Очень жаль, когда вот так легко и просто обрывается человеческая жизнь. Этой ночью Дима погиб в автокатастрофе. Дорогой друг, мы будем по тебе скучать», — пописал пост потерявший товарища музыкант.

Instagram @shalyapin_official

В последнее время несчастья будто преследуют Прохора Шаляпина. Артист, известный своим талантом жить в удовольствие, всегда сияющий красивой кожей и белозубой улыбкой, переживает одну драму за другой.

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Всего четыре недели назад исполнитель сообщил публике о смерти своей супруги — бизнесвумен из Канады Татьяны Клаудии Дэвис. Женщина подхватила коронавирус, вероятно в день свадьбы, и спустя два месяца после торжества скончалась в больнице.

Вокруг певца тут же разгорелись скандалы: неприятные подозрения, обсуждение наследства, обвинения в корыстных мотивах брака (Шаляпин не в первый раз состоял в отношениях с состоятельной дамой старше себя). Также недавно мама знаменитости оказалась втянутой в аферу, за которой последовало уголовное расследование.

Ранее 5-tv.ru раскрывал детали судебного производства в отношении матери Прохора Шаляпина.