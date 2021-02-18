«Подарок судьбы»: Светлана Немоляева рассказала о работе с Андреем Мягковым

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Василий Заика
Эксклюзив 2 160

По словам актрисы, скончавшийся 18 февраля на 83-м году жизни народный артист РСФСР был замечательным партнером.

Фото, видео: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"; 5-tv.ru

Тема:
Умер Андрей Мягков

Актриса театра и кино Светлана Немоляева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о работе с ушедшим из жизни 18 февраля Андреем Мягковым. По словам знаменитости, актер был партнером, о котором только можно мечтать.

«Он слышал, понимал, он готов был всегда что-то предложить, замечательный импровизатор. Конечно, мне страшно повезло в жизни, что я в лучших фильмах имела такого партнера как Андрей Мягков — это и „Служебный роман“, это и „Гараж“. Причем наша жизнь творческая началась даже с „Иронии судьбы“», — вспоминает Светлана Немоляева.

Актриса призналась, что провалилась на кинопробах в картину. Несмотря на это, ей посчастливилось принять участие в просмотре вместе с Андреем Мягковым. В процессе звезда фильмов Эльдара Рязанова был удивительно терпелив, внимателен и разнообразен.

«Я, конечно, вспоминаю об этом, как о каком-то подарке судьбы. Я считаю, что это огромная утрата! Поколение уходит изумительных артистов, неповторимых, которые подарили нашей стране и зрителю столько фильмов, а театралам — спектаклей. Они в своих работах незабываемы. К таким относится и Андрюша Мягков. Его работы в „Служебном романе“, в „Гараже“, в „Жестоком романсе“ — совершенно незабываемы», — сказала актриса.

Светлана Немоляева выразила надежду, что зрители никогда не забудут картины с участием Андрея Мягкова.

Актер театра и кино скончался, по предварительным данным, в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности под утро 18 февраля в московской квартире.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он считался одним из самых популярных актеров Советского Союза. Народный артист РСФСР ворвался в мир кино в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

Всенародную любовь он приобрел благодаря многолетнему сотрудничеству с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившимся в картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Несмотря на то, что Андрей Мягков считался комедийным актером, он имел в активе достаточное количество крупных драматических ролей — Алеша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, ученый-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие». С 1987 года Андрей Мягков играл в МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Барбара Брыльска восприняла известие о смерти Андрея Мягкова.

Тема:
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