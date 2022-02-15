Потрясающая наследственность! Как выглядит и чем живет внучка Михалкова и Вертинской

Гены Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова представляют собой гремучую смесь — их внучка Александра лучшее тому доказательство, уверен портал tvcenter.ru.

Александра Михалкова — 29-летняя дочь Степана Михалкова, сына известного режиссера и великой актрисы. Девочка росла очень способной — закончила школу экстерном в 15 лет и поступила на истфак МГУ. Училась она самозабвенно — получив первый диплом, через год девушка поступила в Художественный институт. При том, что внешность вполне позволяла ей стать актрисой или моделью.

Во время обучения Александра Михалкова не сидела на месте — трудилась в ресторане отца. В годичный перерыв между получением разного образования работала журналисткой. Сейчас занимается живописью, и ее работы имеют спрос.

В личной жизни Михалковой все тоже сложилось удачно — она вышла замуж за актера Петра Скворцова и успела родить двух детей.

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Что касается Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской — история их пары оказалась более драматичной. Славившиеся талантом и невероятной внешней притягательностью кинематографист и актриса совсем недолго были вместе — за три года обладающие взрывным характером Вертинская и Михалков устали друг от друга и разошлись.

К счастью на свет успел родиться маленький Степан. У него, как и у дочери, личная жизнь сложилась более гармонично. С первой женой — манекенщицей Аллой Сиваковой — он прожил в браке 12 лет. С 2008 года женат на модели Елизавете Ильиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самочувствии Никиты Михалкова после операции — режиссер полностью погружен в работу.