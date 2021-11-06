Намекавшая на роман с Линдеманном Лобода о новом бойфренде: «Он старше меня»

Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что получила кольцо от возлюбленного-миллиардера.

Певица Светлана Лобода впервые откровенно рассказала о новом возлюбленном-миллиардере. Исполнительница призналась, что ее мужчина — взрослый и сильный человек, состоявшийся в жизни.

«Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой», — поделилась певица в беседе с ведущей шоу на YouTube Машей Ефросининой.

Кто таинственный ухажер, артистка не уточнила. Она редко комментирует личную жизнь, как и слухи о романе с миллиардером Артуром Гранцем, выходцем из Армении, основной бизнес которого сосредоточен на Украине. Тем не менее, Лобода часто отмечает, что в отношениях чувствует себя счастливой и любимой.

Экс-солистка «ВИА Гры» также продемонстрировала дорогое кольцо, но уточнила — оно не помолвочное, а просто подарок. По словам знаменитости, она старается проводить больше времени с возлюбленным: ищет возможности отодвинуть дела и гастроли, чтобы побыть рядом с ним.

Три года назад звезда родила второго ребенка — на свет появилась ее дочь Тильда. Отцом малышки многие считают лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Информацию звезда не подтвердила, хотя многие вспоминают, что за год до рождения дочери Лобода очень сблизилась с солистом Rammstein. Да и имя ребенка является созвучным имени музыканта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тилля Линдемана заметили в гримерке Мари Краймбрери с букетом цветов.