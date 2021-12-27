Не будите в Тигре зверя: Как правильно подготовиться и встретить Новый год-2022

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 349

По словам астрологов, будущий год будет положительным для всех знаков зодиака.

Не будите в Тигре зверя: Как правильно подготовиться и встретить Новый год-2022

Фото: depositphotos / udra

До Нового года остается меньше недели, и  мы все активно готовимся к его встрече. Предстоящий год по восточному гороскопу пройдет под символом Голубого или Водного Тигра — хищника, которого не стоить злить. Как правильно обустроить свое жилье, чтобы благородный, мудрый и проницательный Тигр принес в будущем году лишь хорошее, рассказало Ytro.news.

Тигр, хоть и отличается силой и благородством, но при этом он бескомпромиссный и суровый. Хищник символизирует сразу две энергии — дерево и воду, поэтому год под его покровительством обещает только хорошее. Дерево принесет стабильность, уверенность и осуществление задуманного, а вода станет помощником в поиске себя и раскрытии творческого потенциала.

Хозяин 2022 года очень любит единый стиль в украшении квартиры. Лучше всего отдать предпочтение таким цветам, как голубой, серебристый, синий, вишневый, белый. Но сочетание этих цветов с черным, желтым, золотистым, или оражневым не разозлит Тигра.

Чтобы Голубой Тигр был благосклонен, до наступления 2022 года необходимо закончить ремонт. Причиной тому является его огромная любовь к порядку и чистоте. И из-за этого не стоит украшать квартиру слишком разнообразно. Достаточно лишь гирлянды, мишуры и хлопушки.

И еще один способ порадовать и задобрить символ будущего года — это поставить в квартире живую елку вместо искусственной. Если следовать этим не хитрым правилам, уверяют астрологи, Голубой Тигр обязательно привнесет в вашу жизнь лишь хорошее и положительное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рунический гороскоп предрекает разным знакам зодиака с 8 по 14 ноября.

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