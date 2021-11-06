Эксперт рассказал, как ошибки США сделали РФ главной страной планеты: Рождается новый мировой порядок

Зоран Метер уверен: будущее необъятной решилось еще в XX веке, просто американцы никак не могут с этим смириться. И совершенно напрасно.

США навсегда утратили силу, уступив бразды правления России. Не соверши они досадных стратегических ошибок во времена холодной войны и хоть немного усмири свою гордость, мир был бы в их руках. Теперь надеяться не на что. С таким заявлением выступил хорватский эксперт по РФ и Ближнему Востоку Зоран Метер.

Полный провал

В статье для Geopolitika.news аналитик прочит Америке печальное будущее. Он с сожалением констатировал: правящие элиты США «живут в параллельной реальности», где пытаются конкурировать с россиянами и строят им козни, надеясь вернуть себе мировое господство. По мнению Метера, своим странным поведением в XX веке Штаты добились «практически невозможного» — начала зарождаться та мощная и великая Россия, какой ее знают сегодня.

Фатальными ошибками американцев хорватский эксперт назвал «пустые обещания», которыми они «кормили» всех и всюду. Речь идет, в частности, об идее расширения НАТО к границам бывшего СССР. США метили на Восток, но в итоге промахнулись по всем фронтам.

«Американцы сами подтолкнули Россию к геополитическому возрождению. России ничего не оставалось делать, кроме того, чтобы воспрять духом. Коллективный Запад мог предложить ей только унижение и дезинтеграцию. США превратили Россию в главное государство современного мира», — заметил Зоран Метер.

По оценке хорвата, Россия сегодня — единственная страна на планете, которая препятствует установлению американского тоталитаризма. И это не может не радовать.

Горячие точки

Метер уверен: именно сейчас человечество стоит на пороге кардинального переустройства. К сожалению, перемен без «побочного эффекта» не бывает, потому то здесь, то там регулярно вспыхивают конфликты. Аналитик считает, что особое внимание следует сосредоточить на Украине, Японии и Китае — вот три главные «горячие точки».

Хорватский специалист отметил, что США из последних сил пытаются давить на зарубежных коллег и в некотором смысле им это удается.

Например, ни для кого не секрет, что американцы вовремя «подхватили» ослабевающую Незалежную, сделав абсолютно зависимой. В Киев для консультаций постоянно приезжают глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Америки Энтони Блинкен со своей «дружелюбной» помощницей Викторией Нуланд. Кроме того, недавно украинцы получили от заграничных коллег вооружение на 60 миллиардов долларов. Акт невиданной щедрости? Очень сомнительно.

США боятся потерять влияние и на японских коллег, раз за разом создавая искусственную напряженность. «Ни с того ни с сего» новый премьер-министр страны Фумио Кисида, еще не успевший вступить в должность, заявил, что курильские острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан принадлежат Японии. Кому-то покажется, что политик просто забыл про итоги Второй мировой войны и факт признания территорий российскими Организацией Объединенных Наций. Но разве это случайность?

ТАСС / Сергей Красноухов

Еще совсем недавно мир следил за обострением вооруженного конфликта в Афганистане, откуда американцы бежали с позором. И вот, новая проблема: стычка между Китаем и Тайванем, не желающим быть частью огромной страны.

Президент островного государства Цай Инвэнь за последние несколько месяцев неоднократно выступала с угрозами в адрес китайских коллег. Те, в свою очередь, заявили о возможности начала реальной войны. Вряд ли и в этот раз обошлось без влияния американцев, ведь они так хотят «участвовать в судьбах других людей». Тем более, что президент США Джо Байден недавно заявил о намерении «защищать демократию» а Тайване.

Россия — безусловный лидер

Подводя итог всему вышесказанному, хорватский аналитик пояснил: у обессиливших Штатов нет никакой возможности возродиться. Время для свершения великих дел давно упущено, и пьедестал почета отошел другой стране. Как будут разворачиваться события через пять-десять лет, предсказать почти невозможно. Но одно ясно совершенно точно: с великой Россией считались, считаются и будут считаться всегда.

«Началась завершающая фаза геополитического переустройства мира, от которой, к сожалению, нельзя ожидать ничего другого, кроме как болезненных ран, родовых мук и полной неизвестности. Рождается новый мировой порядок, основанный на новых правилах игры. Старый уже не существует и не функционирует, а новый, грядущий, — одна большая глобальная загадка. Желания и прогнозы, основанные на них, — это одно, а реальная жизнь — нечто совсем другое», — заключил Зоран Метер.

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