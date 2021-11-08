Актер театра и кино Виктор Гунин скончался на 69-м году в Москве

На 69-м году жизни скончался актер театра и кино Виктор Гунин. Об этом сообщил, не называя причины смерти, его друг и коллега Юрий Гаркави. Около десяти лет они играли вместе на одной сцене. По предварительным данным, артист ушел из жизни в стенах хосписа. По словам товарища, Гунин был очень одаренным и порядочным человеком.

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» — написал Гаркави на портале «Кино-Театр.ру».

В комментариях под карточкой актера на сайте о нем говорят, как о неизменно надежном и верном своим идеалам человеке, дружбой с которым стоит дорожить. Зрители восхищаются его стихами и исполнением. Один из пользователей упомянул, что Гунин ушел из жизни вслед за братом — не прошло и года после его смерти.

Виктор Гунин окончил Воронежский государственный институт искусств, служил в Ульяновском облдрамтеатре, Экспериментальном театре под руководством Спесивцева, театре «Сфера», Московском художественно-реалистическом театре, театре «Галактика».

С 2007 года состоял в труппе Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова в Москве, участвовал в спектаклях «Волшебная туфелька Золушки» в роли Короля Луи XVI, «Русский шансон» (Сатин); Дурочка» (Месино); «МОРОЗ& КО» (Баба-Яга) и других. За творческую карьеру Гунин снялся в 17 кинопроектах, в их числе «Кодекс чести», «Скорая помощь», «Личная жизнь следователя Савельева» и «Час Волкова».

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