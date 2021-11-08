Никаких масел! Как помочь себе сразу после ожога и избежать страшных последствий

Хирург Галина Декаспер предупреждает: разные ожоги лечатся по-разному. В любом случае самым верным решением будет обращение к медикам.

Получить ожог в бытовых условиях очень просто. Разогретое на сковороде масло может «отскочить» прямо в глаз. Искра от костра рискует попасть на кожу. В этот список можно смело добавлять неаккуратное обращение с кислотами или щелочью. Специально для 5-tv.ru врач хирург Галина Декаспер рассказала, как оказать себе первую медицинскую помощь, если вы получили ожог.

Как утверждает специалист, существует множество видов ожогов и для начала стоит определиться, как и чем вы обожглись, — так вы подберете плавильное лечение и не обострите проблему.

Термический ожог

«При термическом ожоге горячими жидкостями первая помощь самому себе — это окунуть конечность под холодную воду, если не поврежден кожный покров. Если поврежден, то наложить стерильную повязку с „Фурацилином“, не прокалывая пузыри, и ехать за медицинской помощью», — сказала эксперт.

Врач напомнила, что заниматься самолечением в данном случае чревато последствиями, в том числе, не стоит накладывать масленые мазевые средства на свежий ожог.

Химический ожог: щелочь и кислота

Если вы получили химический ожог, важно различать что именно стало катализатором: кислота или щелочь.

«Если это щелочь, то поможет слабая кислота, например, слабый раствор уксусной кислоты, ни в коем случае не концентрированной. При ожоге кислотой для начала стоит промыть место ожога, и приготовить слабый раствор соды, который поможет нейтрализовать и смыть химический агент, попавший на кожу», — советует медик.

После наложите септическую повязку с «Фурацилином» и обратитесь за медицинской помощью.

Ожог глаза

По словам Декаспер, попадание в глаза эфирных масел может вызывать химические повреждения роговицы. В таком случае план следующий.

«Обязательно промыть глаз прохладной или тепой кипяченой водой. Опустить глаз фактически в воду и несколько раз поморгать. Таким образом, можно избавиться и от агента инородного тела из глаза, и от вещества, которое попало. После закрыть стерильной повязкой и ехать к врачу», — рекомендует специалист.

При попадании раскаленного масла глаза также следует промыть. Если в аптечке есть мази «Солкосерил» либо «Корнерегель», то можно положить под веко. После желательно сразу же обратиться за специализированной помощью.

Под рукой нужные препараты могут быть не всегда. Тогда хирург советует промыть глаз, положить стерильную повязку и обращаться к медикам. Она предупредила, что самолечение может обернуться большей сложностью, чем сам ожог.

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