Экс-жена Шаляпина впервые объяснила побег с собственной свадьбы

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Оксана Тарасова
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Бывшая жена Шаляпина Копенкина объяснила побег с собственной свадьбы

Экс-жена Шаляпина впервые объяснила побег с собственной свадьбы

Фото: Instagram @larakopenkina

Лариса Копенкина намекнула, что в ее побеге с собственной свадьбы виновен избранник Василий Райский.

Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина впервые прокомментировала побег с собственной свадьбы. В день торжества Лариса Копенкина позвонила своей подруге и организатору торжества, что едет не к жениху, а в путешествие и все объяснит когда-нибудь потом.

Бракосочетание предпринимательницы и депутата Василия Райского было назначено на 23 октября. Состоятельный мужчина щедро потратился на мероприятие и подарил невесте обручальное кольцо за три миллиона рублей. К свадьбе готовилась и дочь Райского — она была очень разочарована выходкой Копенкиной.

Несмотря на шок близких, предпосылки срыва церемонии имелись. На это в короткой беседе с журналистами намекнула сама бизнесвумен. Вероятно, она в чем-то винит своего жениха. Была это измена или крупная ссора по другому поводу, сбежавшая невеста умолчала.

«Я уехала отдыхать. Все. О свадьбе говорить не хочу. Ну, потому что вот такая у меня жизнь непутевая. У меня все хорошо и отлично. Будет ли свадьба, не будет — это на мою жизнь никак не влияет, поверьте», — заявила Копенкина.

Предпринимательница призвала всех женщин освободиться от установки — мужчина необходим. Не парнях счастье, уверена 66-летняя Копенкина, а в умении получать удовольствие от жизни во всех других ее проявлениях. Если дама так умеет, вокруг нее и мужчины водятся.

«Где сочная трава, там они и пытаются пастись», — сказала бизнес-леди порталу Teleprogramma.pro.

Ларису Копенкину прославил брак с певцом Прохором Шаляпиным. Вместе пара была недолго, но гремела это время на всю страну. Даже искушенный зритель смущенно опускал глаза, когда молодожены начинали целоваться на публике. После расставания экс-супруги сохранили хорошие отношения, они с теплотой говорят друг о друге и периодически встречаются.

Копенкина поддержала Шаляпина, когда от последствий коронавируса спустя два месяца после свадьбы скончалась его жена Татьяна Клаудия Дэвис, а также защищала певца от волны хейта после известия о трагедии. Многие пользователи сети и коллеги высказывались об исполнителе резко, не верили ему и заявляли, что смерть Дэвис может оказаться очередным пиар-ходом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин провел время с 78-летней экс-женой Армена Джигарханяна.

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