Колючий ревнивец: почему девушкам и женщинам нельзя держать дома кактус

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Ника Шумерская
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Растений-«мужегонов» — великое множество. В их число попал и казавшийся безобидным и стоявший обычно у компьютера, защищая от «излучения», кактус. Оказалось, что некоторые виды вызывают галлюцинации.

Колючий ревнивец: почему девушкам и женщинам нельзя держать дома кактус

Фото: Depositphotos / piolka

Растений-«мужегонов» — великое множество. В их числе оказался и неприхотливый безобидный кактус, который приютили многие офисы и дома за их имидж борца с излучением. Это вечнозеленое мясистое растение, родиной которого является американский континент, обросло приметами. Кроме того, что кактусы якобы смягчают уровень компьютерного воздействия, за ними закрепилась слава «ревнивого» разлучника. Дело в том, что разные виды колючек якобы способны отгонять от незамужней девушки потенциальных женихов, а поселившись в жилищах замужних дам, могут разрушить семью, провоцируя на конфликты и скандалы. Считается, что муж или начнет прикладываться к бутылке, или бросит жену.

Еще одно предубеждение против кактуса, что это растение-вампир. Высасывая из членов семьи энергию, взамен он выпускает сплошной негатив, не пропуская в домашний очаг счастье и финансовое благополучие.

Есть и польза от колючих «ревнивцев»: считается, что выпустившее свои шипы растение обеспечивает защиту жилища от воров и мошенников, а также нейтрализует вредное излучение. Последний факт остается недоказанным.

В своей массе кактусы не приносят особого вреда, их используют в медицине благодаря антибактериальным свойствам, а также употребляют в пищу в виде напитков и варенья.

Тем не менее, существует реальная опасность, которую могут нести некоторые виды: они вызывают галлюцинации, искажая слух и зрение. Правда, в домашних условиях вырабатывающие наркотические условия кактусы не растут: они нуждаются в определенном климате и почве.

Психологи считают, что желание дома развести целый оазис из вечнозеленых суккулентов может свидетельствовать о коммуникативных проблемах хозяев, таким образом они демонстрируют свою склонность к выстраиванию барьеров вокруг себя.

В целом специалисты в области отношений считают, что негативное воздействие комнатного растения скорее ощутят мнительные люди, и так подверженные конфликтам и стремящиеся к одиночеству.

Впустить или оставить за бортом колючего члена семьи — решать каждому, единственное, что стоит знать, что кактусы не стоит оставлять в детских и спальнях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дома нельзя держать денежное дерево.

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