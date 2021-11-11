Первое фото: как выглядит Агния Дитковските после третьих родов

Актриса до последнего скрывала интересное положение и призналась поклонникам лишь спустя неделю после родов.

Российская актриса театра и кино Агния Дитковските выложила первое фото после рождения третьего ребенка. На нем запечатлена спустя всего неделю после родов. Судя по снимку, Дитковските не сильно поправилась за беременность. Однако все же полностью фигуру знаменитость не стала показывать и спряталась под просторной одеждой.

«Спасибо всем», — подписала Дитковските фото в Instagram.

Она поблагодарила поклонников за внимание и теплые поздравления с пополнением в семье.

Instagram @ditkovskyte

Актриса последние годы редко делится подробностями личной жизни. Известно лишь, что первого сына родила от актера Алексея Чадова. Но спустя некоторое время пара распалась. В 2017 году Дитковските родила еще одного сына, но кто отец мальчика неизвестно до сих пор. Третьего ребенка Агния родила в начале ноября, но пол малыша хранит в секрете.

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