Федосеева-Шукшина подарила ключи от квартиры внуку в эфире телешоу

Лилия Федосеева-Шукшина в эфире Первого канала подарила ключи от квартиры внуку Василию, с которым еще недавно была в ссоре. Речь идет о жилплощади на улице Бочкова, где жил муж актрисы, легендарный советский писатель и кинорежиссер Василий Шукшин.

Ранее Федосеева-Шукшина категорически отказалась продавать эту квартиру и родным наказала сохранить ее в семье. Она разрешила лишь сдавать ее «хорошим людям», если придется совсем уж туго.

«Квартира на Бочкова будет принадлежать Василию и Ольге. Никаких споров и разногласий», — заявила 83-летняя актриса, передавая ключ внуку.

Ранее Федосеева-Шукшина обвинила свою помощницу Татьяну Парамонову в краже денег и кольца с бриллиантом. Актриса направила женщине требование вернуть банковскую карту, с которой пропали почти полмиллиона рублей. В противном случае в отношении Парамоновой будет составлен иск в суд

Еще в октябре дочь актрисы Ольга Шукшина обращалась в полицию с заявлением на Татьяну Парамонову. Несмотря на 20-летнюю дружбу женщины, именно ее наследница звезды заподозрила в воровстве.

Как рассказывал 5-tv.ru, в сентябре этого года Федосеева-Шукшина развелась со своим пятым мужем, музыкантом Бари Алибасовым, после трех лет семейной жизни. Бракоразводный процесс длился почти год, так как артистка не хотела давать мужу развод.

Известие о разводе с нескрываемой радостью восприняли наследники Алибасова, которые опасались, что в случае смерти 74-летнего артиста его имущество достанется супруге.