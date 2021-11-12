Блондин-Шаляпин сравнил себя с сакурой: «Как ни назови, цветет божественно»
Прохор Шаляпин сменил имидж и стал ярким блондином
Фото: Instagram @shalyapin_official
На фоне неутихающего скандала после смерти супруги-миллионерши и уголовного дела с участием его матери, артист сменил имидж и смело ответил на выпады хейтеров.
Прохор Шаляпин всем ветрам и хейтерам назло с каждым днем только хорошеет. Очередным ударом по завистникам и злопыхателям стало его преображение — на своей странице в Instagram скандальный вдовец появился с новым цветом волос. Певец стал ярким блондином, облачился в белый костюм поверх прозрачной шелковой блузы и воссел в алом кресле для фотосессии, которая довела до отчаяния безнадежных фанаток.
Фото в свежем образе артист сопроводил философскими размышлениями на тему критики со стороны. Он ясно дал понять недоброжелателям, что ни одно оскорбление не задевает его души, каким бы старательным оно ни было. Настоящую красоту и уверенность в себе не колеблет мнение окружающих.
«Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, — как ее ни назови, она все равно цветет божественно», — так подписал Шаляпин снимок в микроблоге.
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Что касается слов о певце, их в последнее время говорится невероятное количество — в жизни звезды один скандал сменяет другой. Прошло чуть более 40 дней после смерти супруги Шаляпина — канадской бизнес-леди Татьяны Клаудии Дэвис. Как рассказал сам вдовец, через два месяца после свадьбы она скончалась больнице от последствий коронавирусной инфекции. На следующий же день сеть и прессу наводнили сплетни о наследстве, сомнения в правдивости заявления, обвинения и упреки со стороны известных коллег и бывших любовниц.
Это Шаляпин пережил, даже под давлением общественности не отказавшись от квартир, которые при жизни успела записать на его имя жена. Также недавно мама знаменитости оказалась втянутой в аферу, за которой последовало уголовное расследование. В начале ноября исполнитель потерял в автокатастрофе друга. Но ничто не сломило его воли к жизни и способности любоваться собой.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, не унывающий вдовец Прохор Шаляпин устроил концерт в хосписе в разгар пандемии.
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