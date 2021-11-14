Служебный роман: Представители каких профессий больше других склонны к изменам

Есть ли ваша профессия среди самых вольных, проверьте в материале 5-tv.ru.
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Назовите свою профессию и узнайте, склонны ли вы ходить налево. Согласно исследованиям, проведенным одним из популярных сайтов знакомств среди женщин, изменяющих своим возлюбленным, 65% делают это на работе, но при этом 85% предостерегают от служебных романов, хотя 58% согласны с тем, что адюльтер с коллегой является заманчивым и легкодостижимым одновременно.
«Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна», — так про представительниц прекрасного пола, чье предназначение — быть всегда на высоте, пел Владимир Пресняков.
Буду в полете я думать о пилоте, а также о пассажирах рейса? — Стюардессы действительно входят в число потенциальных изменщиц. Есть ли ваша профессия среди самых вольных, проверьте в материале 5-tv.ru.
Неужели цифры так возбуждают? Оказывается, владеющие и управляющие миром денег находятся на первом месте среди представителей «гулящих» профессий. Практически любая должность в финансовой сфере толкает на измену своему супругу: от большого количества данных у брокеров и банкиров кружится голова, и они готовы увлечься первым встречным.
2. Авиация (пилот, стюардесса)
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С глаз долой, из сердца вон — это про слабости прекрасных, практически небесных созданий. Иногда создается ощущение, что с набором высоты постоянство бортпроводниц быстро улетучивается, делая их идеальными любовницами, готовыми броситься в объятия пилота или оказывающего знаки внимания пассажира.
3. Медицина (медсестра, врач)
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Не зря одна из самых распространенных сексуальных фантазий — девушка в облегающем белом халатике, готовая сделать вам укол. Частые служебные романы между врачами и медсестрами объясняются замкнутыми пространствами, постоянным стрессом и выбросом адреналина из-за соседства со смертью.
4. Коммерция (директора, секретари, менеджеры)
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Мир бизнеса открывает не только широкие возможности, но также и провоцирует на неверность. Классический сюжет — любовная интрижка между руководителем и секретаршей или, как в бессмертной комедии Эльдара Рязанова, между начальницей-«мымрой» Калугиной и слабохарактерным подчиненным Новосельцевым.
5. Спорт (фитнес-тренеры, спортсмены)
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Замыкают пятерку неверных спортсмены и работающие в фитнес-сфере: бывает так непросто устоять перед накачанными мускулами и пройти мимо играющего кубиками соблазнительного пресса.
6. Искусство (певцы и музыканты, модели, актрисы, фотографы)
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Артистическая среда очень располагает к ветрености, и даже удивительно, что представители творческих профессий оказались лишь на шестой строчке рейтинга.
Работающие в сфере правосудия — самые умные представительницы рейтинга, а, как известно, самое сексуальное в человеке — это его мозг. Разговор с умным и интересным человеком способен возбудить не меньше выдающихся внешних данных.
9. Сфера коммуникаций: СМИ и PR (журналисты, специалисты по связям с общественностью, переводчики)
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Представители творческих и в то же время самой коммуникативных профессий — Дон Жуаны в юбке. Легкость в общении, стремление быть в центре внимания и проницательность позволяют им занять строчку в сомнительном рейтинге.
10. Сфера обслуживания и рабочие профессии (горничная, сантехник, электрик, строитель)
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Желание угодить клиенту часто может быть неверно истолковано. Любезность вкупе с фирменной одеждой, прикрывающей натруженные мышцы, способны завести не только генератор, но и воспламенить воображение тех, кто приглашает «мужа на час».