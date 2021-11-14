Терпеть за родителей: Почему в удалении зубов мудрости у детей виноваты их матери

Практически в 90% «восьмерки» требуют удаления. Как это предотвратить?

Зуб мудрости — это костное образование, которое проявляется в очень позднем возрасте. Очень часто мы узнаем о нем в период с 16 до 27 лет. Однако это знание не сулит нам ничего хорошего — «восьмерки» приходится вырывать, ведь из-за них сдавливаются остальные зубы. Однако это можно предотвратить, если как минимум изменить рацион питания в детстве. На что обратить внимание и как на процесс роста зубов влияют родители, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал стоматолог Вартан Саркисян.

Причины удаления

«Есть четкие показания для удаления зуба мудрости: первое — если зуб разрушен, второе — если его позиция в челюсти некорректна, то есть он вырос криво, либо он вырос и упирается в рядом стоящие зубы, чем приносит вред всем остальным зубам», — сообщил специалист.

Иначе говоря, один такой зуб может создавать кучность в челюстном отделе, поэтому в 90% случаев его рекомендуют удалить.

Способы удаления

Метод удаления только один — хирургический. Есть сложное и несложное удаление. Несложное — когда коронковая часть зуба прорезалась, и специалист может зацепить проблемное костное образование. При этом корень зуба должен иметь форму «морковки». Сложный способ применяется в том случае, если форма корня изогнута. Порой она может быть деформирована до 90 градусов. Еще сложнее, когда зуб мудрости не прорезался. Сложный способ заключается в том, что стоматологу приходится распиливать коронковую и корневую часть зуба, а после сегментарно удалять.

«В среднем, если удаление несложное, то процесс может занять одну или две минуты. Если сложное, то от 10 до 30 минут», — пояснил врач.

При чем тут мамы?

Специалист считает, что сейчас проблема состоит не сколько в самих зубах мудрости, сколько в тотальной нехватке объема нижней и верхней челюсти. Проблема кроется в питании, а точнее в его структуре.

«Родители, молодые мамочки, дают своим детям абсолютно мягкую переваренную пищу. Челюсть недополучает нагрузки в активный период роста, когда она должна получать нагрузки в виде грубой пищи. Получается, у ребенка не доразвивается нижняя и верхняя челюсти, и зубы просто-напросто не помещаются», — отметил Саркисян.

Именно поэтому в 99% случаев врач даст рекомендацию удалить зубы, потому что они не помещаются в челюсти. Костные образования выходят чуть выше, и у ребенка происходит блокировка жевательных и откусывающих движений — это прямые показания для удаления зуба мудрости.

«Если мы наблюдаем достаточно места для того, чтобы зуб мудрости безобидно существовал и служил своему пациенту, то удаление не нужно», — уточнил стоматолог.

Однако, если наблюдается скученность передних зубов, то это первый признак того, что необходимо посетить врача и сделать панорамный снимок. Благодаря ему специалист сможет увидеть, в какой позиции находится зуб мудрости.

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