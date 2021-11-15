Что известно о загадочно погибшем казанском организаторе концертов Никите Crush

Что известно о погибшем казанском организаторе концертов Никите Трухановом, более известном как Никита Crush. Сайт «БИЗНЕС Online» разузнал подробности карьеры ушедшего из жизни концертного деятеля.

«Он достаточно давно работал. В основном проводил молодежные концерты, проекты. В последнее время они очень плотно работали с „Корстоном“, насколько я знаю, там проводили мероприятия», — поделился директор концертного агентства «Арт Отдел» Леонид Барышев.

В 2013 году Труханов организовал гастрольное агентство «Казаньконцерт», в 2017-м ИП Труханов Никита Евгеньевич. Однако в ноябре этого года налоговая служба по неизвестным причинам вычеркнула ИП из единого госреестра. Сейчас индивидуальный предприниматель занимается организацией концерта поющей ведущей Ольги Бузовой. В данный момент он намечен на 20 ноября, однако, по неподтвержденным данным, может быть перенесен. Само мероприятие должно состояться в гостинице «Корстон».

«Всегда умел общаться с людьми, умел найти подход, в том числе к нам, к своим коллегам. В 2016 году мы с ним очень плотно работали, организовывали большие мероприятия в Сургуте, Набережных Челнах», — рассказал знакомый погибшего event-менеджер Алмаз Бикмуллин.

Как отмечает коллега по цеху Труханова организатор концертов Ольга Плечникова, Никита Crush большую часть своего заработка имел благодаря клубной системе. Тем не менее он постоянно расширял свои связи и общался с новыми, все более крупными площадками. Так на 1 декабря у него был назначен концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в «Татнефть-Арене». Но судя по данным сайта kassir.ru подготовка к концерту происходила силами ИП Трухановой Регины Наилевны. Вероятнее всего, это частное предприятие жены Труханова. Организация существует с 30 декабря 2020 года.

Также полтора года назад Труханов открыл кафе под названием «Ля Шатер», но сейчас оно не функционирует.

Ранее 5-tv.ru рассказал о загадочных обстоятельствах смерти организатора концертов Никиты Труханова.