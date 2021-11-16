Никаких скандалов: Мария Ивакова сообщила о расставании с Никитой Ефремовым

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Анна Павлова
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Звезды разошлись на мирной ноте — они продолжают дружить и поддерживать друг друга.

Никаких скандалов: Мария Ивакова сообщила о расставании с Никитой Ефремовым

Фото: globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Актриса Мария Ивакова объявила о расставании с коллегой Никитой Ефремовым. На странице в Instagram знаменитость опубликовала прощальный пост, в котором с грустью призналась — разрыв был неизбежен А вот говорить о причинах звезда не стала.

«Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное, хрупкое и касается только нас двоих», — сообщила она.

Instagram @maria_ivakova

Ивакова добавила, что продолжит поддерживать дружеские отношения с бывшим партнером. Они разошлись без скандалов и разделов имущества.

Instagram @maria_ivakova

Печальные новости подтвердил и сам Ефремов. Он опубликовал умиротворенное фото и поэтично подписал публикацию.

«Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути», — заявил 33-летний актер.

Роман между звездами начался несколько лет назад, а публично об их чувствах стало известно в 2019-м, напоминает StarHit.ru. Позднее они вместе появились на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова, а спустя пару месяцев объявили, что встречаются. Но жениться не торопились. Теперь мечте поклонников о роскошной свадьбе не дано свершиться.

Instagram @efremovefremov

Расставание стало ударом для сотен тысяч влюбленных в красивую историю любви. Тем не менее фанаты поддержали звезд в их решении.

«Пусть каждый из вас встретит именно своего человека! Огромного счастья!»;

«Это неправда. Ну как можно в такое поверить?»;

«Даже не хочу ставить лайк такому грустному посту! Но желаю вам встретить мужчину, который сделает вас счастливой!» — написали они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская отреагировала на слухи о романах с Лепсом и Галкиным.

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