Топ-менеджер Мособлгаза умер от отравления после отпуска с семьей в Египте

Заместитель генерального директора Мособлгаза скончался, предположительно, от отравления неизвестным веществом сразу после возвращения с семейного отдыха в Египте. Об этом сообщает KP.RU.

Тело мужчины было обнаружено в частном доме деревни Вахромеево Домодедовского городского округа Подмосковья. Рядом в бессознательном состоянии находилась его жена, а в соседней комнате — двое детей-близнецов. Женщину с детьми срочно доставили в больницу.

«Ни на теле погибшего 34-летнего заместителя генерального директора Мособлгаза, ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был. Установлено, что накануне вся семья вернулась с отдыха из Египта, где находились с 5 по 15 ноября. Предварительно, вся семья могла отравиться неизвестным веществом», — цитирует издание источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что рядом с телом мужчины нашли бутылки из-под крепкого алкоголя, кальян и пачки из-под табака. По одной из версий полиции, семья привезла из Египта какой-то продукт ненадлежащего качества, которым и отравилась.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, более 20 россиян были госпитализированы после отравления в одном из отелей Хургады в Египте. У всех отравившихся наблюдалась высокая температура, тошнота, рвота и диарея. Отель, где они проживали, заподозрили в несоблюдении санитарных норм.