Головокружение, тошнота, слабость: как справиться с симптомами скачков давления

По словам Марины Орловой, три четверти людей на Земле страдают метеозависимостью.

Зависимость самочувствия от атмосферного давления — это не самостоятельное заболевание, а психологическая проблема, которой подвержены примерно 75% людей на планете. Об этом сообщила врач-кардиолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Марина Орлова.

Она рассказала, как помочь при плохом самочувствии во время перепадов давления гипотонику и гипертонику и чем для сердечников опасен мороз.

«На гипотоников пониженное или повышенное артериальное давление влияет такими симптомами, как головокружение, тошнота, общая слабость, мелькание мушек перед глазами. В таких случаях необходимо прилечь, ноги должны выше головы находиться, пить большое количество жидкости, можно принимать специальные настои трав, так называемые адаптогены, содержащие элеутерококк, лимонник, женьшень, шиповник», — сказала Орлова в беседе с «Вечерней Москвой».

Гипотоникам для улучшения самочувствия врач посоветовала заниматься йогой и дыхательной гимнастикой, ходить минимум 30 минут в день (особенно полезна интервальная ходьба) и принимать контрастный душ. Также рекомендуется регулярно проветривать помещение, где находится человек с пониженным давлением.

Гипертоникам при повышении давления выше 140 на 90 и плохом самочувствии нужно принять таблетку для быстрой стабилизации состояния, отмечает Орлова. Она обращается внимание, что препараты быстрого действия врач назначает индивидуально для каждого пациента. Если после приема лекарства самочувствие ухудшается или не стабилизируется, необходимо вызвать скорую помощь.

Также, по словам врача, гипертоникам следует исключить из рациона соленую, жирную и жареную пищу и не употреблять большое количество жидкости.

Орлова напомнила, что на пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы может плохо влиять мороз. Они могут испытывать вазоспастическую стенокардию — боли в груди при выходе из теплого помещения на холод. Это происходит из-за спазмов сосудов.

«Если пациент знает, что страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией, нужно делать выход из помещения постепенно. Если возникает приступ, болит сердце, должна быть таблетка нитроглицерина в кармане, которую он может сразу же использовать. Если он себя плохо чувствует, нужно сразу вызывать скорую помощь», — заключает врач.

Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, чем может грозить повышенное давление и как лечить заболевание.